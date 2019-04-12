停機影響供電？中市：怎能供電、汙染都推給台中人承擔

2019-04-12 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市環保局今天以「毫無誠意」退回中火水汙染的改善計畫，最重不排除一到四號機組下周一立即停工。台電表示，「若停工對穩定供電的影響會非常大」。台中市新聞局長吳皇昇說，台電一直拿供電穩定當說詞，但汙染是事實，供電責任全部推給被汙染的台中承擔？是不是把過多責任都給台中了？

台中火力發電廠今年3度被稽查流放水汙染，中火昨一併提出改善計畫，總發電量願意從2200MW降載到2000MW，等於減產10％。

台中市覺得「誠意不足」是因為，3月21日稽查當天，一號到四號機組只有2部在運轉，一部歲修、一部進行環保工程，在2部機組未運轉之下就超標2倍，改善計畫是四部機組降載10％，

吳皇昇很無奈的說，「影響供電穩定，台中要承擔」、「空汙、水汙染，台中也要承擔」，所有責任推給台中是不是太超過？供電穩定是中央整體能源政策的問題，目前大林、通宵、林口已有5部燃氣、燃煤機組上線，它們都沒有作用嗎？

吳皇昇強調，市長盧秀燕上任後先爭取「最老舊的四號機組除役」，只有提出一部除役，已經是「和緩的改革要求」，經濟部、環保署、台電都視若無睹，現在一號到四號機有水汙染，改善水汙染最快到明年底才能完成，而台電還要花20億元改善四號機組老舊設備，這太不符合效益。