親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

韓國瑜體力不支僑宴提早離席 女教授給他的演講打90分

停機影響供電？中市：怎能供電、汙染都推給台中人承擔

2019-04-12 14:33聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市環保局今天以「毫無誠意」退回中火水汙染的改善計畫，最重不排除一到四號機組下周一立即停工。台電表示，「若停工對穩定供電的影響會非常大」。台中市新聞局長吳皇昇說，台電一直拿供電穩定當說詞，但汙染是事實，供電責任全部推給被汙染的台中承擔？是不是把過多責任都給台中了？

台中火力發電廠今年3度被稽查流放水汙染，中火昨一併提出改善計畫，總發電量願意從2200MW降載到2000MW，等於減產10％。

台中市覺得「誠意不足」是因為，3月21日稽查當天，一號到四號機組只有2部在運轉，一部歲修、一部進行環保工程，在2部機組未運轉之下就超標2倍，改善計畫是四部機組降載10％，

吳皇昇很無奈的說，「影響供電穩定，台中要承擔」、「空汙、水汙染，台中也要承擔」，所有責任推給台中是不是太超過？供電穩定是中央整體能源政策的問題，目前大林、通宵、林口已有5部燃氣、燃煤機組上線，它們都沒有作用嗎？

吳皇昇強調，市長盧秀燕上任後先爭取「最老舊的四號機組除役」，只有提出一部除役，已經是「和緩的改革要求」，經濟部、環保署、台電都視若無睹，現在一號到四號機有水汙染，改善水汙染最快到明年底才能完成，而台電還要花20億元改善四號機組老舊設備，這太不符合效益。

吳皇昇認為，台電不斷強調「中火停機影響供電穩定」，這就是故意在製造盧秀燕無力解決空汙、還造成台灣供電不穩定，汙染、廢氣都要台中市民承擔，這樣對嗎？

台電表示，「若停工對穩定供電的影響會非常大」。台中市新聞局長吳皇昇（左）說，台電...
台電表示，「若停工對穩定供電的影響會非常大」。台中市新聞局長吳皇昇（左）說，台電一直拿供電穩定當說詞，但汙染是事實，供電責任全部推給被汙染的台中承擔？是不是把過多責任都給台中了？記者喻文玟／攝影
分享

供電台電火力發電廠盧秀燕空汙

相關新聞

卡住義聯百億高雄投資案？ 內政部喊冤

2019-04-12 12:12

【即時短評】空汙水汙連環爆 盧秀燕砍中火增加籌碼？

2019-04-12 11:59

狂喜！Uber司機收到通知美總公司將分紅 最多30萬

2019-04-12 12:58

再生能源發展條例大翻修 重點有哪些？

2019-04-12 15:33

台電：中火4機組若停工 全國供電吃緊

2019-04-12 14:22

防制空汙 7縣市結盟組治理平台

2019-04-12 14:22

中火改善計畫僅3頁  市府退回：毫無誠意

2019-04-12 14:17

中火四燃煤機組下周恐遭停工 台電：嚴重衝擊穩定供電

2019-04-12 11:52

海外所得藉專法回台 專家：境外已納稅額無法抵扣

2019-04-12 11:14

金管會移送檢調 華映：事實並未補貼華映科技

2019-04-12 11:11

海外資金匯回 遺產稅、贈與稅躲不掉

2019-04-12 10:58

中火水汙染改善計畫被退回恐面臨停工 台電：儘速溝通

2019-04-12 10:54

海外資金匯回走專法或一般匯回？專家：四面向評估

2019-04-12 10:22

台灣最大銀行螺絲鬆了？臺銀總座連華映22億元呆帳都交代不清

2019-04-12 10:09

美麗的金銀島 臺灣多有錢？超乎你我想像

2019-04-12 08:53

名家觀點／減稅日不落島

2019-04-12 01:20

投保蒐證 護投資人權益

2019-04-12 00:20

大飲爆掏空 檢調八路搜索

2019-04-12 00:20

金管會出手 將移送大同、華映

2019-04-12 00:20

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

供電無虞才減產 中火水汙怎改善

2019-04-11 23:53

資金匯回投資享優稅 一年內須提計畫

2019-04-11 23:30

經部三招 防陸貨「洗產地」

2019-04-11 23:28

太陽能三產業 發現違規

2019-04-11 23:22

財部：吸引2.2兆元未分配盈餘回流

2019-04-11 23:21

蘇貞昌召集公股行庫董總：不必花時間經營派系

2019-04-11 18:43

台糖量販店經營權轉手 805位約聘人員將遭解雇

2019-04-11 18:27

海外資金回台優惠稅率 會計師提醒：若贈與仍需課稅

2019-04-11 18:10

拚經濟衝政績 蘇貞昌這三項政策要讓人民有感

2019-04-11 16:47

中火要救水汙染 提出發電先減產10％

2019-04-11 16:41

張國榮：購物店轉型退稅店 創造境內外

2019-04-11 16:34

400億超徵稅收 不發經濟紅利

2019-04-11 14:53

政院通過 境外資金回台享新優惠稅率

2019-04-11 14:53

六輕氣爆後 水試所初檢：水質無異常

2019-04-11 14:42

六輕管線大檢修 最快月底完成規畫

2019-04-11 14:36

六輕工安意外多 立委質疑「經部4年監督38次 監督什麼」

2019-04-11 14:34

國營事業爽領4.4個月年終 經長：別動不動說與選舉有關

2019-04-11 13:43

張雲鵬人事槓高市府 藍委烙狠話：絕對轟下台

2019-04-11 12:19

景氣颳寒風 國發會祭四招拚經濟

2019-04-11 12:08
看更多

熱門文章

狂喜！Uber司機收到通知美總公司將分紅 最多30萬

2019-04-12 12:58

哈日族動作快！日圓重返0.27字頭 多換一張晴空塔門票

2019-04-12 12:45

說不清楚還怪會計師？大飲公告終止委任資誠

2019-04-11 18:33

台糖量販店經營權轉手 805位約聘人員將遭解雇

2019-04-11 18:27

勞工報稅要注意！忽略這細節恐多繳稅

2019-04-12 14:06

義联大湖案受阻 林義守：政府卡住高雄1.1萬個就業機會

2019-04-11 17:29

中火四燃煤機組下周恐遭停工 台電：嚴重衝擊穩定供電

2019-04-12 11:52

中鋼領軍 鋼鐵業拚美國製造

2019-04-11 23:21

經部三招 防陸貨「洗產地」

2019-04-11 23:28

金管會出手 將移送大同、華映

2019-04-12 00:20

鴻海分拆光學金雞 將赴港掛牌

2019-04-12 00:06

綜所稅申報 專家：留意這四大類錯誤

2019-04-11 18:47

好享退專案 顧立雄搶頭香

2019-04-12 01:23

鴻海一條龍布局 挑戰鏡頭一哥

2019-04-12 00:01

今年是否須報稅？國稅局三步驟算給你看

2019-04-11 17:14

利用保單移轉600萬元給子女被逮 補稅60萬還要被罰

2019-04-11 16:50

超會賺 越捷航空去年獲利77億元

2019-04-11 18:09

大立光董座林恩舟：看好Android智慧手機陣營近期需求

2019-04-11 21:22

卡住義聯百億高雄投資案？ 內政部喊冤

2019-04-12 12:12

鼓勵台商投資 一張表看懂海外資金匯回專法是怎回事

2019-04-11 17:37

5月報稅報起來 SOP看這裡

2019-04-11 18:49

蘇貞昌召集公股行庫董總：不必花時間經營派系

2019-04-11 18:43

大立光捧現金900億 積極獵地

2019-04-12 01:07

台中蟬聯房地合一繳稅王 繳納金額翻倍

2019-04-11 21:46

特斯拉電池廠 暫停擴產

2019-04-12 00:00

太陽能三產業 發現違規

2019-04-11 23:22

【即時短評】空汙水汙連環爆 盧秀燕砍中火增加籌碼？

2019-04-12 11:59

全民退休投資專案啟動報名 名額1萬名即將滿額

2019-04-11 21:26

境外資金匯回 稅率優惠 專戶控管

2019-04-12 00:14

綜所稅申報 別犯四大錯誤

2019-04-11 23:06

停機影響供電？中市：怎能供電、汙染都推給台中人承擔

2019-04-12 14:33

中信商旅鈦金卡 新卡享機場接送二次

2019-04-11 17:39

破天荒合作！搭小黃可累積里程

2019-04-11 16:48

海外資金回台優惠稅率 會計師提醒：若贈與仍需課稅

2019-04-11 18:10

大飲爆掏空 檢調八路搜索

2019-04-12 00:20

全民退休投資專案 顧立雄按下報名鍵成為第一位報名者

2019-04-11 17:20

半導體設備銷售 陸首度超越台灣

2019-04-12 01:07

大立光林恩舟：目前接單狀況不錯 看好多鏡頭手機是主流

2019-04-11 17:17

高銀打慶富七億呆帳 董座：兩年盈餘能補足

2019-04-11 23:55

美電動車優惠加碼 有利台廠

2019-04-12 00:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top