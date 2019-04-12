雇主沒幫員工加就業保險 除了罰10倍還得賠償員工

2019-04-12 14:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



依照規定，僱用員工五人以上的事業單位，是勞工保險的強制投保單位，但只要僱用員工一人，就是就業保險的強制投保單位。勞動部表示，不是勞保強制投保的單位，仍應成立就保單位於員工到職當日申報參加就保，否則將可能被處以應負就保保險費的10倍罰鍰，甚至賠償員工相關給付損失。

勞動部指出，例如公寓大廈管理委員會、補習班、醫療診所、人民團體、僱用員工四人以下的公司行號，如果不願成立勞保投保單位申報員工參加勞保，仍應成立就保單位於員工到職當日申報參加就保。

勞動部進一步說明，只要是15歲以上、65歲以下，受僱的本國籍勞工以及依法在台工作的外國籍配偶、大陸配偶和港澳地區配偶，除參加公教人員保險或軍人保險、已領取勞保老年給付或公教人員保險養老給付者外，都是屬於強制參加就業保險的對象。

勞動部提醒，雇主沒幫員工加就保，除了被核處應負擔就保保險費的10倍罰鍰，如果勞工因此無法向勞保局請領相關就保給付，例如失業給付、提早就業獎助津貼、職業訓練生活津貼、育嬰留職停薪津貼及全民健康保險保險費補助等，雇主還要賠償給勞工，因此事業單位務必確實遵守相關規定，保障員工權益。