狂喜！Uber司機收到通知美總公司將分紅 最多30萬

2019-04-12 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



今天有許多Uber司機的App跳出通知，告知將收到獎勵，只要開車2萬趟以上，最高可獲得30萬8030元。網路叫車平台代僱駕駛自救會發言人李威爾說，許多司機都非常欣喜，據了解是因為Uber在美國上市，籌備3億美金派發紅利給全球司機。不過台灣Uber尚未證實這項消息。

根據Uber司機App通知訊息，只要是擁有有效帳戶的司機或送貨合作夥伴，就有資格獲得獎勵。除了一定要在今年1月至4月7日前完成至少一趟以外，獎勵多寡依照加入Uber以來開過的趟數決定，趟次愈多分紅愈多。其中，今年4月7日前完成2500趟可獲3080元，5000趟可獲1萬5400元，1萬趟以上可獲3萬800元，2萬趟以上可獲30萬8030元。但若信譽不佳，可能沒有資格獲得獎勵。

通知訊息寫到，「您曾載送人們前往工作場所、前赴初次約會、返鄉為家人提供驚喜，以及其他不計其數的貼心服務。我們能夠擁有現在的成就，要歸功於您的付出」，4月26日前款項將新增至司機帳戶。

網路叫車平台代僱駕駛自救會發言人李威爾說，今天很多司機App更新後就收到通知，原本大家還傳說是不是Uber要退出台灣市場，後來才聽說是Uber在美國上市所以分紅給司機。

李威爾說，不少司機都默默開了2萬趟以上，也就是可獲得30萬以上分紅，其中台北司機比率應該最高，因為Uber最早在台北開通，台中、台南較晚，但具體有多少名司機則無法確定。

李威爾說，Uber司機收到通知後都非常開心，熱烈在群組討論，認為Uber願意將分紅分給司機，讓大家感受真的很好，不像有些台灣計程車業即使上市或是利潤豐厚，也不會分紅給司機。

據了解，有一名司機在台灣開Uber超過4年，開車趟數2萬2千趟以上，已經收到將獲得30萬8030元獎勵的通知。

交通部擬修法對計程車及Uber分業管理，引起Uber駕駛不滿，4月21日擬上凱道抗議。網路今天流傳一篇Uber司機寫的文章，提到Uber司機今天一早一定很緊張，因為突然多了一筆錢，這筆錢又剛好是在4月27日發放，剛好是修法預告期結束之後幾天，一早很多傳說是Uber遣散費。沒想到是紅利，全球司機都有，讓大家都能感受到Uber上市的喜悅。有些司機跟小黃常說Uber血汗，卻不說Uber給的獎勵，現在台灣只有少數的企業公司才有這種福利，用手指都算得出來，「到底是誰血汗呢？聰明人自己就會判斷！」

該篇文章呼籲Uber司機站出來捍衛工作權，成功擋下修法才有錢賺，才能養家餬口，如果不幸法案通過，「起碼有打一場仗，是為了自己，為了家人，為了台灣乘客，就算輸了，我們也輸得光榮」。

今天許多Uber司機的App跳出通知，告知將收到獎勵。圖／讀者提供 分享 facebook