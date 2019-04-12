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正新創辦人羅結辭世 各界逾千人追思

2019-04-12 12:40中央社 彰化縣12日電

輪胎大廠正新輪胎創辦人羅結3月15日以94歲高齡過世，告別追思會今天舉行，彰化政界、產線協力與國外廠商等逾千人出席。

羅結追思會上午9時到10時30分在彰化縣大村鄉正新輪胎廠區舉行，彰化縣長王惠美、前縣長魏明谷、前縣長卓伯源、彰化縣議會議長謝典霖與多名縣議員出席，場面簡單莊嚴，還有地方政界、產業界、國外廠商、員工、鄉親等逾千人到場，但未開放媒體採訪。

出席追思會的大村鄉長游盛說，羅結老先生遺體火化後，家屬低調辦理聯合公祭，地方政界、機關、民代、協力廠商、國外廠商等到場，追思會採佛教儀式；感謝正新輪胎很照顧大村鄉民，提供就業機會、幫助弱勢、敦親睦鄰，尤其依規定繳稅更對地方財政幫助很大。

羅結辭世後，外界根據正新輪胎年報，羅結持有正新輪胎股票約22.4萬張，若以均價每股43元推算，資產逾新台幣96億元，以遺產及贈與稅法相關規定計算，遺產稅可能近20億元，而羅結戶籍在彰化縣大村鄉，可能繳納的遺產稅其中8成、約16億元將歸大村鄉公庫。

羅結出身寒微、來自佃農家庭，只有國小學歷，十幾歲就挑著員林土產蜜餞叫賣，後來到輪胎行當學徒，學到功夫後自行創立大新輪胎，開啟走向全球第9大輪胎廠道路，隨著年齡漸高，民國103年股東會，羅結以89歲高齡交棒給次子羅才仁。

正新橡膠工業公司創辦人羅結，生前曾提出在彰南產業園區投資100億元，興建生產全鋼...
正新橡膠工業公司創辦人羅結，生前曾提出在彰南產業園區投資100億元，興建生產全鋼絲輪胎的新廠計畫，提供彰化縣民就業機會，可惜心願難成。 圖／聯合報系資料照片
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正新輪胎遺產稅

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