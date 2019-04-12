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卡住義聯百億高雄投資案？ 內政部喊冤

2019-04-12 12:12經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

高雄最大民營企業義聯集團規劃投資逾百億元，在大湖工商綜合區設立科技城，但工商綜合區遭變更回復為農業區，引發義聯集團譁然。內政部強調，本案是由高雄市政府主動提報內政部審查，都委會尊重市府決定並依法審議；至於經濟部在今年3月20日主要是審查工商綜合區開發人變更，與都市計畫變更案無關。

大湖工商綜合區開發案前身為「新瑞都案」，後由板信資產公司承接。義聯集團去年8月購得土地與開發權，經濟部商業司預定3月20日召開變更開發人審查會，內政部都委會則依據高市府提案，在前一天決議將土地恢復成農業區。

內政部為此說明，經濟部訂定工商綜合區相關規定，以輔導民間企業投資工商綜合區並促進產業升級。原申請人新瑞都公司於1995年間取得經濟部推薦函，後因新瑞都公司破產廢止公司登記，改由板信資產管理公司繼受開發權利，並由經濟部2014年同意變更開發人，板信資產管理公司於去年10月間將本案土地售予隆元投資開發股份有限公司（義聯集團子公司），經濟部於3月20日審查開發人變更事宜。

內政部強調，新瑞都工商綜合區變更回復農業區案，是高雄市政府經過府內高層同意後，於今年1月21日函送相關資料到內政部，內政部都委會原則每個月召開二次會議，而且固定於星期二召開，因此本案在農曆新年之後排入3月19日（星期二）第942次會議審議，完全尊重高雄市政府主動提報都市計畫變更案件，與經濟部審查開發人變更事宜完全不同。

內政部指出，各地方政府拼經濟，中央將提供一定的支持，後續本案新承受單位如提出新的開發計畫需求，可另案循法定程序向高雄市府提出都市計畫檢討變更作業，並由市府協助後續用地變更事宜。

義聯集團董事長林義守。 本報系資料庫
義聯集團董事長林義守。 本報系資料庫
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