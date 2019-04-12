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【即時短評】空汙水汙連環爆 盧秀燕砍中火增加籌碼？

2019-04-12 11:59聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市民過去4年被「空汙纏身」，每天起床看天空一片霧茫茫，「市長換人，空氣換新」是盧秀燕競選的口號，不少市民對此既與期待投票，但盧上任滿百日，基層對於「市長換人，處理空汙，非常無感」。

事實上，盧秀燕一上任就不斷在行政院會爭取「中火最老舊的四號機組今年底前除役」，也和經濟部磋商談判，經濟部長沈榮津甚至在2月12日下午也親自到台中市與盧會面，針對台中電廠4號機組除役議題交換意見，至今未達成共識。

經濟部不斷強調，「電是大家要用的，除役、停機對供電影響很大。」盧則說，去年起大林、通宵、林口一共有5部燃氣、燃煤機組上線，她只提出除役4號機組1部沒有很躁進，其餘5部絕對可以負擔1部除役的電力。

就在這個時候，台中火力發電廠在短短3個月內被「抓包」3次處理空汙的流廢水硝酸鹽濃度超標，依法屬於「情節重大」。

此事證明，中火不只有空汙，為了減少空汙還製造水汙染，這些一律由台中市民概括承受，空汙、水汙等於是盧秀燕再多一向中央與談判的籌碼。

台中市府目前僅透露，15日公佈裁罰方案，最高裁罰2000萬元，中火被「重罰」絕對跑不掉，但盧是不是會決議「一到四號機組停工處分、限期改善」的最重處分，這還考驗政治智慧。

因為中火的供電不只民生用電，鄰近有大肚山黃金縱谷之稱的精密機械重鎮，以及多家隱形冠軍企業的搖籃，即便未來變成「北電中送、南電中送」，對中部產業發展仍會衝擊。

「拚經濟vs.救汙染」都是盧的政見，汙染是事實，談判是手段，就看雙方怎麼談出對台中市民和產業都能接受的方案。

盧秀燕一上任就不斷在行政院會爭取「中火最老舊的四號機組今年底前除役」，中火爆出水...
盧秀燕一上任就不斷在行政院會爭取「中火最老舊的四號機組今年底前除役」，中火爆出水汙染是否增加談判籌碼？外界都在看。圖／台中市新聞局提供
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台中火力發電廠在短短3個月內被「抓包」3次處理空汙的流廢水硝酸鹽濃度超標，依法屬...
台中火力發電廠在短短3個月內被「抓包」3次處理空汙的流廢水硝酸鹽濃度超標，依法屬於「情節重大」，中火為了處理空汙，反而製造水汙。圖／台中市環保局提供
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空汙經濟部盧秀燕

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