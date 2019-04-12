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中火四燃煤機組下周恐遭停工 台電：嚴重衝擊穩定供電

2019-04-12 11:52經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

台中市環保局日前稽查台電台中火力電廠廢水，查出一到四號燃煤機組硝酸鹽氮濃度超標二倍，台中市政府今（12）日對於台電所提陳述意見與改善計畫以「毫無誠意」，退回改善計畫，並預計下周一宣布裁罰結果，最重不排除一到四號機組立即停工。對此，台電表示，會在能力範圍內盡可能做到台中市環保局的指正，只是中火的一到四號機若立即停工，「對穩定供電的影響會非常大」。

台電發言人徐造華表示，針對台中市環保局對於台電日前所提的陳述意見與改善計畫的指正以「毫無誠意」退回改善計畫一事，目前已派員積極與台中市環保局進行溝通，對於台中市府的要求，台電也會在能力範圍內盡可能的努力達成他們的要求。

不過，若中火的一到四機組立即停工，是否將嚴重衝擊台電的穩定供電，徐造華表示，「那是當然的」。

徐造華強調，中火機組攸關穩定供電甚鉅，為全國電力系統供需平衡的重要關鍵，若被迫貿然停機，備轉容量率將嚴重不足，全國將可能面臨供電吃緊窘境。

而針對改善中火的水汙染，徐造華表示，台電已著手採取短中長期改善措施，短期措施：調整燃煤配比及注氨量、配合機組進行運轉參數調整，及加強廢水處理設備維護，並持續監控各機組的硝酸鹽氮濃度；中期措施：半年內設置先進廢水處理設備；長期措施：規劃設置新廢水處理廠，預定明年底完工。

徐造華並進一步指出，台灣電力系統屬於獨立電網，採統一調度，各區域所需的電力經由輸電網路連接，電力互相融通。所以除了有時「中電北送」，也有時其他區域的電力會支援中部。

例如，4月1日至6日間，台中電廠因配合空污降載及安排機組歲檢修發電較少，且在離峰時段中部地區負載相對較高時，亦有其他區域電力送往中部地區的狀況，顯示電力跨區域相互支援，以達系統供需平衡，有其必要性。

台電台中火力發電廠。圖／本報資料畫面
台電台中火力發電廠。圖／本報資料畫面
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