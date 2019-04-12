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海外所得藉專法回台 專家：境外已納稅額無法抵扣

2019-04-12 11:14經濟日報 記者翁至威╱即時報導

行政院昨（11）日通過境外資金匯回管理運用及課稅條例草案，且立法院已列為本會期優先法案，對於吸引台商回台投資將是一大利多。勤業眾信聯合會計師事務所會計師陳惠明提醒，資金透過專法回台，即使海外所得已在所得來源國繳過稅，但由於專法已給予較優惠稅率，因此不能主張以境外已繳納稅額抵扣稅款

專法草案明訂台商資金匯回至「信託專戶」需先行課稅，第一年8%、第二年匯回則課10%；若未來五年內有進行實質產業投資，則可享有減半之優惠稅率，第一年稅率僅4%、第二年為5%。

又除為實質投資於經主管機關所認定之產業或金融商品，否則資金需「綁」五年，以避免資金亂竄炒房、炒匯，期望能達到獎勵企業進行實質投資之目的。

陳惠明指出，該草案內容雖同時適用於個人或營利事業，但營利事業部分，僅限於自其具控制能力或重大影響力的境外（含大陸地區）轉投資事業之資金。營利事業與個人最大差異在於營利事業是針對匯回投資收益課稅，而個人是針對回台資金全數課稅，不區分本金或收益。

換言之，如果個人能夠出具相關憑證或證明文件，可明確區分匯回資金為原出資額返還或海外所得，海外所得可區分已逾核課或未逾核課期間者，則依據財政部今年1月底頒布的解釋令回台，其非屬海外所得或已逾核課期間的海外所得，原則上就無須補報及補繳所得基本稅額；但貿然依據專法匯回資金並進入專戶者，可能就會因此多繳冤枉稅，且資金運用將受到限制。

陳惠明建議，個人在評估是否要依據專法匯回資金時，可先確認自己海外資金中，是否有明確非屬海外所得或已逾核課期間的海外所得資金。

陳惠明也表示，草案針對資金回台已給予適用較低稅率，因此，不論是個人或營利事業，若海外所得遭所得來源國扣繳或大陸台商匯出盈餘至第三地時已遭大陸扣繳稅款者，都不能再另外主張以境外已繳納稅額抵扣稅款。

境外資金匯回管理運用及課稅條例草案重點。圖／勤業眾信提供
境外資金匯回管理運用及課稅條例草案重點。圖／勤業眾信提供
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稅款台商外資

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