海外所得藉專法回台 專家：境外已納稅額無法抵扣

2019-04-12 11:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



行政院昨（11）日通過境外資金匯回管理運用及課稅條例草案，且立法院已列為本會期優先法案，對於吸引台商回台投資將是一大利多。勤業眾信聯合會計師事務所會計師陳惠明提醒，資金透過專法回台，即使海外所得已在所得來源國繳過稅，但由於專法已給予較優惠稅率，因此不能主張以境外已繳納稅額抵扣稅款。

專法草案明訂台商資金匯回至「信託專戶」需先行課稅，第一年8%、第二年匯回則課10%；若未來五年內有進行實質產業投資，則可享有減半之優惠稅率，第一年稅率僅4%、第二年為5%。

又除為實質投資於經主管機關所認定之產業或金融商品，否則資金需「綁」五年，以避免資金亂竄炒房、炒匯，期望能達到獎勵企業進行實質投資之目的。

陳惠明指出，該草案內容雖同時適用於個人或營利事業，但營利事業部分，僅限於自其具控制能力或重大影響力的境外（含大陸地區）轉投資事業之資金。營利事業與個人最大差異在於營利事業是針對匯回投資收益課稅，而個人是針對回台資金全數課稅，不區分本金或收益。

換言之，如果個人能夠出具相關憑證或證明文件，可明確區分匯回資金為原出資額返還或海外所得，海外所得可區分已逾核課或未逾核課期間者，則依據財政部今年1月底頒布的解釋令回台，其非屬海外所得或已逾核課期間的海外所得，原則上就無須補報及補繳所得基本稅額；但貿然依據專法匯回資金並進入專戶者，可能就會因此多繳冤枉稅，且資金運用將受到限制。

陳惠明建議，個人在評估是否要依據專法匯回資金時，可先確認自己海外資金中，是否有明確非屬海外所得或已逾核課期間的海外所得資金。