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海外資金匯回 遺產稅、贈與稅躲不掉

2019-04-12 10:58經濟日報 記者翁至威╱即時報導

為協助台商重新調整全球投資布局並鼓勵個人及營利事業回國投資及誠實申報所得，行政院昨(11)審查通過「境外資金匯回管理運用及課稅條例」草案，並將轉立法院審議。資誠聯合會計師事務所提醒，海外資金透過專法匯回，涉及遺產贈與稅時，仍將依遺贈與稅法規定課稅。

資誠稅務法律服務會計師洪連盛指出，專法草案在適用對象方面，包括個人及營利事業。因此，營利事業自其具有控制能力或重大影響力之境外轉投資事業獲配投資收益且匯回者，得適用特別稅率。

適用稅率上，施行日起算一年內存入外匯存款專戶時，稅率為8%、第二年存入則為10%，若投資產業，可申請退回先前繳納稅款的50%，亦即稅率有機會變成4%、5%；至於投資產業的產業項目等細項內容，則授權由經濟部擬訂，報請行政院核定。至於未來立法院是否調整稅率則有待觀察。

而境外資金來源方面，對各地資金均一致公平對待，因此如大陸地區的資金匯回，也適用上述稅率。

資誠稅務法律服務副總經理鄭策允提醒，由於專法是就匯回資金免依所得基本稅額條例、台灣地區與大陸地區人民關係條例及所得稅法規定課稅，因此如該資金涉及遺產、贈與稅時，仍將依遺贈與稅法規定課稅。

舉例來說，父親選擇依專法將其境外資金匯回，而其中部分資金存入以兒子名義開立的專戶，如構成贈與稅課稅要件，就必須依遺產及贈與稅法規定課徵贈與稅。

「境外資金匯回管理運用及課稅條例」草案。圖／資誠提供
「境外資金匯回管理運用及課稅條例」草案。圖／資誠提供
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贈與稅外資遺產

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