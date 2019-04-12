今年前二個月商標申請註冊 年增1.3%

2019-04-12 10:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



根據經濟部智慧財產局統計，今年1~2月商標申請註冊案1.2萬件，較去年同期增加1.3％；公告註冊案1.3萬件，年增幅度達6.7％。

為加深消費者對商標的熟悉度及忠誠度，商標法已納入顏色、聲音、立體形狀、動態、全像圖等非傳統性商標型態，不再侷限以文字、圖形、記號等傳統商標元素組成。

根據統計，去年商標申請註冊案件增至8.5萬件，較2017年增加1.2％；公告註冊件數7.2萬件，則是年減3.3％。

截至今2月底非傳統性商標的申請件數計3,290件，其中又以立體商標2,018 件最多，占比達61.3％；顏色商標1,040 件，占 31.6％次之。

根據商標申請註冊者國籍觀察，今年1-2 月本國人9,020件（占72.4％），較去年同期增加5.6％，外國人3,433件，（占 27.6％），則減8.6％。

外國申請者中，又以中國大陸853件居首，較去年同期增加14％，是前五大申請國中唯一正成長，占外國申請件數24.8％，同樣增加4.9個百分點，其次依序為日本674件（減9.5％）、美國550件（減8.3％）、南韓237件（減3.3％）及香港166件（減22.8％），後四者合計占47.3％，年減0.7個百分點。