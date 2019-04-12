中火水汙染改善計畫被退回恐面臨停工 台電：儘速溝通

2019-04-12 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市環保局日前稽查台電台中火力電廠廢水，查出1到4號燃煤機組硝酸鹽氮濃度超標2倍，台中市政府今天對於台電所提陳述意見與改善計畫以「毫無誠意」，退回改善計畫，預計下周一宣布裁罰結果，最重不排除一到四號機組立即停工。對此，台電表示，台中市環保局對於所提陳述意見與改善計畫不滿意，認為還有需要改正，台電將儘速派員與台中市環保局溝通、協商，盼能做出比較妥適的處理。

環保局長吳志超說明，這一個階段中火其實只要回覆陳述意見，但中火一併提出改善計畫，總發電量願意從2200MW降載到2000MW，等於減產10％，不過3月21日稽查當天，一號到四號機組有一部歲修、一部進行環保工程，在兩部機組未運轉之下，還超標2倍。

新聞局長吳皇昇表示，台電提出的改善計畫是在四部機組運轉之下，才要減產10％，但稽查到超標時是已有2部未運轉，顯示這份改善計畫毫無誠意，正式退回。「只有短短3頁，就要對台中市民交代嗎？」「頁數也不多，缺乏誠意」，15日當天公布裁罰結果，絕對不排除重罰千萬元，甚至立刻要求一到四號機組停機。