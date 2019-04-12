海外資金匯回走專法或一般匯回？專家：四面向評估

2019-04-12 10:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



行政院院會昨 （11）日通過「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」，安侯建業會計師事務所稅務部營運長張芷建議，未來台商匯回海外資金，要不要走專法，或是選擇一般匯回，必須從四大面向考量。

依據草案，台商從海外匯回資金第一年稅率8%、第二年10%，如果投資特定投資，完成實質投資後還可申請退還50%稅款，意即第一年與第二年稅率分別為 4%、5%；但草案也規定，匯回資金必須存在銀行專戶進行控管，嚴禁資金趁勢炒房。

對於台商而言，關切重點在於：走一般境外資金匯回與走此專法，其課稅及適用情況有何不同？張芷認為，有四大思考面向。

首先是稅率，走一般匯回方式，如非大陸地區來源所得，是核課20%海外所得之最低稅負，但要視每人申報狀況而定。

其次則是課稅基礎，專法是對匯回資金總額課稅，但走一般匯回，可主張匯回資金是否有屬原始投資成本戓本金、逾核課期間之所得等，可扣除，也就是按淨所得課稅。

例如匯回資金1億元，走專法第一年並符合規定可適用第一年最低到4%，應納稅額即為400萬元；但如走一般匯回，假設原投資成本為8,000萬元並可提出相關證明，其淨所得為2,000萬元，假設此台商沒有任何其他所得，其會被課稅所得為2,000萬減670萬等於1330萬元，再乘以20%為266萬元，反較專法之稅負低。

第三個面向則為資金運用面，專法草案規定，匯回資金其中70%必須進行實質投資，另外25%可進行金融投資、5%可自由運用，匯回資金如果沒有立刻投資的規劃，必須存放在專戶五年內不得動用，第六年起才能分三年分批提領，每年限額三分之一，即專法之資金遭嚴格控管，但走一般法之資金可自由運用。

最後是申請程序面，專法規定實質投資須在一年內提出投資計畫申請，並由經濟部核准，其中直接投資需在兩年內完成；若是藉由創投或私募股權基金進行投資，則該基金必須投資重要產業達一定比率，且投資時間必須滿四年，在規定期間內完成實質投資，才可向國稅局申請退回50%的稅款，但如果未依規定提領運用資金，例如用來挪為他用或購買不動產，則需按稅率補繳20%稅款差額。

如走一般法，主要就是在匯回時必須主張舉證有那些屬原始投資成本或本金，或那些屬逾核課期間之所得，有機會扣除後才課稅。