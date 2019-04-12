親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

台灣網紅弱爆了！陸「第一網紅」年收12億 輾壓范冰冰

延後總統初選衝擊 蔡明憲宣布退黨「表達最深的沉痛」

強化污染源監測 環保署修正管制措施

2019-04-12 10:13經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

為強化公私場所固定污染源排放管道連續自動監測設施（CEMS）監測管理制度，環保署今（12）日修正發布「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法」，提升監測數據品質與可靠度，強化查核管制措施，新增數據採擷及處理系統（DAHS）封存與查核比對機制，並提高監測數據與紀錄文件等資料保存年限。

環保署指出，本次修正重點，包括增訂監測設施確認報告書應提報DAHS訊號流向及其需封存的相關程式規範，供環保主管機關查核使用。

監測設施的例行校正測試紀錄、維護保養紀錄、原始數據、監測數據紀錄值、校正標準氣體或校正器材品保查核與使用紀錄等文件資料，保存期限提高至六年。

此外，明確規範公私場所進行監測設施與連線設施汰換、量測位置變更或拆除時，其提報申請之文件及時間，並新增異動提報程序，以利掌握公私場所監測設施或連線設施狀況。

環保署同時新增公私場所提報設置及連線相關申請文件資料時，應以網路傳輸方式提報，並另定施行日期。

環保署也增訂監測設施訊號採集誤差測試查核程序及性能規格值，供環保主管機關查核使用，強化監測數據準確度。增訂二氧化氮／一氧化氮轉化器效率測試程序及性能規格值，強化氮氧化物監測數據的品質，並針對排放濃度較低的固定污染源，提供相對準確度測試查核、相對準確度查核及標準氣體查核作業適用的性能規格值。

另一方面，增訂樣品傳輸管需設有加熱保溫措施，強化零點偏移及全幅偏移測試程序、測試查核程序、校正標準氣體與校正器材及公式等相關規範內容，並給予過渡期限。

環保署指出，為強化整體管理制度，新增部分行政管制納入處罰，以利公私場所落實執行固定污染源空氣污染物監測及連線作業。

環保署表示，為持續提升CEMS監測數據品質與強化相關查核管制措施，本次主要就前述可立即採行且具各界共識的管制內容進行第一階段修正，後續將儘速完成第二階段修正內容，包括提高每季有效監測時數百分率、新增監測數據狀態代碼與每分鐘原始數據傳輸頻率、修正數據計算原則與連線傳輸格式等項目。

由於前述修正內容將涉及公私場所需汰換監測設施或連線設施，以及相關系統程式需重新修正送地方環保局審查確認，環保署將持續完成最後檢討修正，使公私場所可完整性評估相關設施汰換作業及完成系統程式修正作業，以利強化整體CEMS監測及連線管制量能。

環保

相關新聞

美麗的金銀島 臺灣多有錢？超乎你我想像

2019-04-12 08:53

金管會出手 將移送大同、華映

2019-04-12 00:20

供電無虞才減產 中火水汙怎改善

2019-04-11 23:53

經部三招 防陸貨「洗產地」

2019-04-11 23:28

海外所得藉專法回台 專家：境外已納稅額無法抵扣

2019-04-12 11:14

金管會移送檢調 華映：事實並未補貼華映科技

2019-04-12 11:11

海外資金匯回 遺產稅、贈與稅躲不掉

2019-04-12 10:58

中火水汙染改善計畫被退回恐面臨停工 台電：儘速溝通

2019-04-12 10:54

海外資金匯回走專法或一般匯回？專家：四面向評估

2019-04-12 10:22

名家觀點／減稅日不落島

2019-04-12 01:20

投保蒐證 護投資人權益

2019-04-12 00:20

大飲爆掏空 檢調八路搜索

2019-04-12 00:20

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

資金匯回投資享優稅 一年內須提計畫

2019-04-11 23:30

太陽能三產業 發現違規

2019-04-11 23:22

財部：吸引2.2兆元未分配盈餘回流

2019-04-11 23:21

蘇貞昌召集公股行庫董總：不必花時間經營派系

2019-04-11 18:43

台糖量販店經營權轉手 805位約聘人員將遭解雇

2019-04-11 18:27

海外資金回台優惠稅率 會計師提醒：若贈與仍需課稅

2019-04-11 18:10

拚經濟衝政績 蘇貞昌這三項政策要讓人民有感

2019-04-11 16:47

中火要救水汙染 提出發電先減產10％

2019-04-11 16:41

張國榮：購物店轉型退稅店 創造境內外

2019-04-11 16:34

400億超徵稅收 不發經濟紅利

2019-04-11 14:53

政院通過 境外資金回台享新優惠稅率

2019-04-11 14:53

六輕氣爆後 水試所初檢：水質無異常

2019-04-11 14:42

六輕管線大檢修 最快月底完成規畫

2019-04-11 14:36

六輕工安意外多 立委質疑「經部4年監督38次 監督什麼」

2019-04-11 14:34

國營事業爽領4.4個月年終 經長：別動不動說與選舉有關

2019-04-11 13:43

張雲鵬人事槓高市府 藍委烙狠話：絕對轟下台

2019-04-11 12:19

景氣颳寒風 國發會祭四招拚經濟

2019-04-11 12:08

國營事業頻出包爽領4.4個月年終 立委：真是發好發滿

2019-04-11 11:56

中火廢水超標 經濟部次長向盧秀燕道歉

2019-04-11 11:43

政院拍板海外資金匯回優惠稅率 須存專戶、不可炒房

2019-04-11 11:34

財長備詢 立委仍關注公股行庫人事異動

2019-04-11 11:28

國營事業年終獎金傳150億元 經長：跟選舉無關

2019-04-11 10:21

台灣經濟到底好不好？ 國發會提六大事證

2019-04-11 09:56

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:13

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 10:57

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 10:55
看更多

熱門文章

林義守：湖內案3月20日開審查會 不知為何前一天被變為農地

2019-04-11 14:57

投資案被卡？林義守：700億元投資不知要不要繼續下去

2019-04-11 14:53

政院拍板海外資金匯回優惠稅率 須存專戶、不可炒房

2019-04-11 11:34

說不清楚還怪會計師？大飲公告終止委任資誠

2019-04-11 18:33

義联大湖案受阻 林義守：政府卡住高雄1.1萬個就業機會

2019-04-11 17:29

台糖量販店經營權轉手 805位約聘人員將遭解雇

2019-04-11 18:27

六輕氣爆 台塑集團祭鐵腕若有疏失嚴懲不貸

2019-04-11 12:31

經部三招 防陸貨「洗產地」

2019-04-11 23:28

現在適合買進人民幣、多少價格適合進場？分析師這麼說

2019-04-11 15:44

張雲鵬人事槓高市府 藍委烙狠話：絕對轟下台

2019-04-11 12:19

鴻海分拆光學金雞 將赴港掛牌

2019-04-12 00:06

金管會出手 將移送大同、華映

2019-04-12 00:20

中鋼領軍 鋼鐵業拚美國製造

2019-04-11 23:21

國營事業頻出包爽領4.4個月年終 立委：真是發好發滿

2019-04-11 11:56

綜所稅申報 專家：留意這四大類錯誤

2019-04-11 18:47

好享退專案 顧立雄搶頭香

2019-04-12 01:23

今年是否須報稅？國稅局三步驟算給你看

2019-04-11 17:14

鴻海一條龍布局 挑戰鏡頭一哥

2019-04-12 00:01

Facebook台北入厝！辦公室寬敞舒適 擴大徵才

2019-04-11 14:52

大立光董座林恩舟：看好Android智慧手機陣營近期需求

2019-04-11 21:22

利用保單移轉600萬元給子女被逮 補稅60萬還要被罰

2019-04-11 16:50

愛台灣！外商美光加碼投資在台團隊擴編至8000人

2019-04-11 13:00

超會賺 越捷航空去年獲利77億元

2019-04-11 18:09

國營事業爽領4.4個月年終 經長：別動不動說與選舉有關

2019-04-11 13:43

蘇貞昌召集公股行庫董總：不必花時間經營派系

2019-04-11 18:43

5月報稅報起來 SOP看這裡

2019-04-11 18:49

鼓勵台商投資 一張表看懂海外資金匯回專法是怎回事

2019-04-11 17:37

全民退休投資平台搶頭香 顧立雄：我不是最佳代言人

2019-04-11 15:09

特斯拉電池廠 暫停擴產

2019-04-12 00:00

大立光捧現金900億 積極獵地

2019-04-12 01:07

太陽能三產業 發現違規

2019-04-11 23:22

台中蟬聯房地合一繳稅王 繳納金額翻倍

2019-04-11 21:46

FB喬遷入新厝 行政副院長、經濟部次長都來慶賀

2019-04-11 12:47

中火廢水超標 經濟部次長向盧秀燕道歉

2019-04-11 11:43

境外資金匯回 稅率優惠 專戶控管

2019-04-12 00:14

瑞士鐵道旅行團逐年倍增 雄獅推五大洲鐵道旅遊

2019-04-11 12:37

系列四／純網銀壓境 玉山金「數位力」應戰

2019-04-11 13:59

全民退休投資專案啟動報名 名額1萬名即將滿額

2019-04-11 21:26

破天荒合作！搭小黃可累積里程

2019-04-11 16:48

全民退休投資專案 顧立雄按下報名鍵成為第一位報名者

2019-04-11 17:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top