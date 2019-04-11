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貿易局上修「洗產地」罰鍰最高300萬 草案下周送政院

2019-04-11 22:03經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

經濟部貿易局考量現行《貿易法》規範無法有效遏止「洗產地」，擬修正3~30萬元的罰鍰金額，提高至6~300萬元，並增訂檢舉獎勵制度，已於10日完成草案預告，預計下周內會送至行政院。

立委蘇震清今（11）日指出，美中貿易影響之下，除了台商回流改善投資環境，同時也出現「洗產地」的隱憂，對此，經濟部長沈榮津回應，貿易局事前已掌握相關情事，也已經完成公告「貿易法部分條文修正草案」。

貿易局說明，貿易法自1993年2月5日公布施行以來，歷經九次修正。近來查獲廠商違規使用不實原產地證明書供中國大陸產品使用，以規避外國對大陸產品課徵反傾銷稅等行為，導致歐盟對我國廠商及多項貨品展開調查。

貿易局並指出，美國301條款對中國產品課徵額外關稅，不肖業者因此將陸製產品運至我國，並以「台灣製造」之名再輸往美國，企圖規避美對中課徵之額外關稅，影響貿易秩序及我國商品在國外之商譽。

貿易局表示，為有效遏止廠商違規轉運大陸物品而損及我國整體產業利益及聲譽，除增訂檢舉獎勵制度外，另因目前貿易法相關罰鍰額度未能有效遏止廠商違規情事，提高貿易法第27、28條的罰鍰額度，金額調高十倍至最高300萬元。

工具機和自行車業者日前擔憂不法業者的個案行徑恐影響整體產業利益，要求貿易局加強因應防範措施；貿易局說明，目前針對防制產地偽標的策略，分為自由貿易港區和其他課稅區，且配合海關施行。

在自由貿易港區的部分，「電動自行車及自行車」出口歐、美，以及「太陽能產品、鋁製輪胎圈及鋼鐵產品」出口歐盟，應事先取得經濟部核發輸出「許可證」；在進出通關需要課稅的國家地區，出口至歐盟的「鋼鐵產品」和外銷至美國的「工具機產品」，則須檢附我國「產地證明」予海關。

除了出口管制，貿易局也在進口方面謹慎篩核，進口太陽能電池及其他光伏打電池、鋼鐵，應檢附出口國、產製國政府或其他授權單位出具的產地證明；若為由大陸進口的自行車、電動自行車及工具機，則應向海關申報進口目的為「內銷」或「外銷」，若為外銷，貿易局便會追蹤產品加工流向，從進出口雙管齊下，防範不法業者將「MIC洗成MIT」。

貿易局補充，在自貿港區的許可證指的是產品來源為「台灣」，產地證明則是附加價值率達35％以上，為最低標準，但即便符合經濟部訂定門檻，美國海關卻沒有一套明文規範，如果產製行為明顯是「洗產地」，仍可能被美國認定違法。

貿易局提醒業者不要以身試法，如為大陸製產品經簡易加工後，偽標由台灣產製出口至美國，恐被視為逃漏關稅，將觸犯詐欺美國政府的刑責，不僅要面對天價罰金，也可能因此坐牢。

電動自行車太陽能電池經濟部

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