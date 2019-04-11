台糖量販店經營權轉手 805位約聘人員將遭解雇

2019-04-11 18:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



立委劉世芳統計中南部五間量販店就有台糖805名約聘計時人員將面臨裁員大解聘，質疑台糖如何保障員工權益。 圖擷自 Google Maps 分享 facebook

台糖量販店成立近九年來經營虧損，日前已表示將10間店面出售給民間業者，內部消息也證實買家是家樂福；對此，立委劉世芳今（11）日提出質疑台糖如何保障員工權益，統計中南部五間量販店就有台糖805名約聘計時人員將面臨裁員大解聘。

台糖3月敲定量販店經營權易主，10間店面將「打包出清」，包括在西屯、北港、楠梓等五家量販店，以及小港等地四家「健康超市」，與鳳山的園藝休閒中心。

台糖總經理管道一表示，依法台糖轉手量販店時須先終止與員工的契約，並證實在4月中尋啟動大量解雇，目前已積極與合作廠商洽談員工接手的事宜；台糖說明，目前擬定「台糖量販退場時間表」，預計簽約後10日內舉辦勞資協商，其中90名正職人員將吸納回台糖本部，並由買家接手805位約聘人員。

台糖董事長黃育徵表示，台糖與合作對象簽約的兩大要點，注重地方經濟持續發展及員工權益的維護。但劉世芳對此質疑，台糖在董事會秘密會議通過轉移經營權至今，尚未正式向員工公告說明；並指出，即將遭資遣的約聘人員中，許多已經做了30年，劉世芳認為，過去ETC退場就引發相當大的勞資風波，且接手企業對於中高齡員工的承接意願恐不高，台糖務必確保勞工權益，並將資遣費提高於勞基法的標準。

經濟部長沈榮津也指示台糖公司應盡速與員工說明立場。台糖指出，目前合作對象已表態願意優先面試、聘用台糖現職員工，並列入雙方合約；並承諾將維護目前員工應有的權益，在雇主移轉後，會將資遣員工的資料轉交給新雇主媒合職位。至於立委提及「資遣費優於勞基法」，黃育徵則表示，會在日後的勞資協議中商討，創造雙贏。