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老牌飲料蘋果西打爆掏空弊案 檢調今搜索約談董座

蘋果西打災難停不了 檢調今約談大飲董座江國貴

2019-04-11 18:09經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

大飲今（11）日公告，檢調今日至公司針對違反證券交易法事進行調查，公司配合司法辦理。由於大飲財報被會計師出具「無法表示意見」，也被爆出涉嫌掏空，今檢調依涉嫌犯非常規交易，以及特別背信罪等罪，約談大飲董事長江國貴等12位被告、證人到案。

另外，大飲董事會也主動終止委任會計師，原本為資誠聯合會計師事務所，終止委任理由是「考量公司業務及管理上之需要」，但尚未委任新任會計師。

財報資誠掏空

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