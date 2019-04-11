Facebook台北入厝！辦公室寬敞舒適 擴大徵才

2019-04-11 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



Facebook高度重視在台投資與合作，今天正式進駐新的台北辦公室，並計畫將在台擴大招募員工。新辦公室大幅擴大辦公室空間，比照全球辦公室的標準，打造寬敞舒適且有趣的工作環境，設立直播室等多項不同功能的空間，以台灣小吃及特色名稱命名會議室。

經濟部大力推動國際大廠在台投資與合作，行政院副院長陳其邁於今天與Facebook全球副總裁暨亞太區總裁Dan Neary、大中華區總裁梁幼莓、台灣及香港總經理余怡慧等人共同為Facebook Taiwan啟用新辦公室，見證Facebook再度擴大在台投資規模。

陳其邁致詞時說，很高興Facebook能落實在台投入資源的承諾，以及對長期提升台灣數位經濟發展所做的努力，期待Facebook能將更多全球資源引入台灣，為產業發展創造更多契機，實現台灣數位轉型的願景。經濟部將攜手Facebook推動數位行銷、人工智慧、跨域人才、AR/VR等方面合作。

Dan Neary則說，台灣是Facebook很重要的市場，今天喬遷至新辦公室，代表對台灣市場未來發展深具信心，也是在台灣長期發展很重要的里程碑，更實踐了去年宣布擴大在台投入資源的承諾。將持續在經濟、科技及人才面向上投入資源，期待Facebook將台灣更多的機會連結起來，讓台灣與世界連結更緊密。

隨著台灣數位經濟及網路人口快速發展，Facebook從2015年開始在台設立據點，這4年多來隨著台灣經濟的蓬勃發展。去年9月在總統蔡英文與Dan Neary見證下，與經濟部合作啟動「2020 與世界為友」計畫，宣布在台拚人才、拚經濟、拚科技的九項計畫。並以社群、企業、科技人才三大主軸，全力協助台灣企業發展海外市場、培育更多優秀的數位人才。107年度亦獲得經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商獎項（IPO Awards）的肯定。