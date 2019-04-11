又一大廠發布投資台灣 Facebook將擴大在台辦公室

2019-04-11 14:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



經濟部大力推動國際大廠在台投資與合作有成，Facebook再度擴大在台投資規模，並於今（11）日舉行Facebook Taiwan啟用新辦公室活動。

Facebook重視在台投資與合作，今年4月正式進駐新的台北辦公室。計畫將在台擴大招募員工，並大幅擴大辦公室空間，比照全球辦公室的標準，打造寬敞舒適且有趣的工作環境。設立直播室等多項不同功能的空間，並以台灣小吃及特色名稱命名會議室。

Facebook全球副總裁暨亞太區總裁Dan Neary表示，台灣是Facebook很重要的市場，今天喬遷至新辦公室，代表Facebook對台灣市場未來發展深具信心，也是Facebook在台灣長期發展很重要的里程碑。

Dan Neary進一步指出，隨著台灣數位經濟及網路人口快速發展，Facebook從2015年開始在台設立據點，這4年多來隨著台灣經濟的蓬勃發展，Facebook不只是員工人數持續增加，與台灣政府、產業及社群的合作成果更是有目共睹，

經濟部指出，台灣正歷經數位轉型關鍵時刻，經濟部持續促成國際大廠在台投資與合作，繼3月26日AWS與經濟部攜手在林口新創園共同成立林口新創園-亞馬遜AWS聯合創新中心、3月26日Google發布在台設立工程研發基地投資案，及3月27日Google智慧台灣大會與經濟部發布在台投資與合作成果後，Facebook也宣布擴大在台投資。