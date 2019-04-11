國營事業爽領4.4個月年終 經長：別動不動說與選舉有關

2019-04-11 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



去年中油95無鉛汽油出包慘賠、台電也在去年5月發生雙北市跳電11次，不過今年中油、台電、台水、台糖4家國營事業員工年終都有機會上看4.4個月，總計政府將發出150億元年終獎金。對此，經濟部長沈榮津今天說，國營事業的績效獎金有其計算公式和機制，若動不動就說和選舉有關，恐怕會傷害的國營事業。

沈榮津今天出席立法院經濟委員會備詢時受訪指出，國營事業員工績效考核自有一套機制與公式，也有經過專家評估，經濟部尊重國營會送出的報告，但是最後國營事業到底可以領到多少年終，還是要看政院的核定結果。