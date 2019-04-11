逃稅5億只罰6萬 財長允諾本會期提出稅捐稽徵法修法

2019-04-11 13:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曹逸雯 ╱即時報導



立委質疑壢新醫院院長張煥禎涉嫌逃漏稅5億元，遭檢察官提起公訴，但可能只處罰6萬元，因而要求財政部修改《稅捐稽徵法》，財政部長蘇建榮今（11）日在立法院答詢表示，財政部下周將啟動修法公聽會，他也在立委要求下表示，將盡快在本會期提出。

立法院財政委員會今日邀請行政院主計總處主計長朱澤民、財政部部長蘇建榮就「地方政府累計債務餘額及地方財政管理情形」進行專題報告，立委黃國昌質詢時以張煥禎涉嫌逃漏稅一案為例，詢問財政部如何裁罰？蘇建榮表示，因為檢察官已提起公訴，因此需待判決確定。

黃國昌不滿地指出，過去相關的逃稅案件多半是判2、3個月並得易科罰金，如果最後判6個月有期徒刑，易科罰金約新台幣18萬，相對於逃漏稅5億元，並不符合公平正義的原則，且依《所得稅法》規定，對於逃漏稅5億元，可處15至20億元罰金，但如果依《稅捐稽徵法》可能只會處6萬元，因此要求修《稅捐稽徵法》，課所逃漏稅額一定倍數的罰金。

蘇建榮表示，財政部下周即將啟動《稅捐稽徵法》的修法公聽會，最快在立法院下個會期就會送出，但在立委的要求下，蘇建榮表示將會盡快提出修正草案，最快這個會期提出。