國營事業年終150億元 立委：中油承擔了4.4個月的代價

2019-04-11 12:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



經濟部依國營事業去年度綜合表現，8日已將考成獎金報行政院；國營會表示，根據考核項目的配分，油、電、糖、水等四家國營事業，目前呈報都是甲等，僅待政院核定便能獲得二個月的獎金。

另外，四家企業皆有超額盈餘，若再加上依盈餘計算的績效獎金，整體年度獎金上看2.4個月。

立委徐永明今（11）日指出，整體國營事業年終獎金4.4個月，相當於150億元，並點出台電、中油等董事長的年終獎金約為72萬元，立委質疑，去年度國營事業勞安事件頻傳，卻都能領到最高額的獎金，「這就是中油付出的代價」。

對此，經濟部長沈榮津說明，國營事業考成與績效考核都有一套機制，原則上尊重國營會的機制，最後仍要報請行政院核定。

國營會副主委吳豐盛日前也表示，去年度的意外事故均有反應在評分項目，勞安的確已是扣分較多項目，但去年在綜合成績及營收表現都相當不錯，總分仍達到80分以上，評為甲等。

徐永明認為國營會的評分機制須要檢討，由事業單位自評、經濟部初核再送行政院覆核，但其實都是同一批人，國營會主委就是經濟部長，再加上單位的董總評分部分也是由經濟部給評。

徐永明再點出，近三年的經濟部所屬事業公司治理評鑑委外書面審查，四家國營事業分數竟然都相同，引人質疑。

2017年四家國營事業的皆為60分滿分，2018年度也同樣都是59.4同分，中油甚至在書面報告也寫出「製造油品不良」，立委認為，中油付出了0.6分的代價，承擔4.4個月的年終。

經濟部國營會表示，每年都會針對考核項目檢討，調配給分的比重，將修正工安項目督促國營企業更加重視，回應外界質疑。