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張雲鵬人事槓高市府 藍委烙狠話：絕對轟下台

2019-04-11 12:19經濟日報 記者程士華╱即時報導

華南金控董事長張雲鵬。圖／聯合報系資料照片
華南金控董事長張雲鵬。圖／聯合報系資料照片
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財政部公布現任高雄銀行董座張雲鵬將接任華南金控董座，然而卻傳出高雄市政府不願放人，引發中央與地方衝突，國民黨立委曾銘宗今（11）日於立法院財政委員會怒嗆財政部長蘇建榮，他表示，若張雲鵬辭職過程沒有經過高雄市政府、高雄市議會的同意，曾銘宗說：「我們國民黨絕對把他（張雲鵬）轟下來，連你（蘇建榮）都被轟下來」。

財政部於4月3日公布包括張雲鵬在內的多位公股行庫人事異動，但由於事涉高雄銀行與慶富獵雷艦弊案，高雄市政府於8日表示，鑑於張雲鵬應於25日向高雄市議會進行慶富案專案報告，因此不考慮讓張雲鵬辭任高銀董事長，高雄市長韓國瑜也為此出面公開喊話，今日更引發多位國民黨立委關切。

立委賴士葆質疑，若是高雄市政府於25日仍對人事案有意見，財政部會怎麼做？蘇建榮對此強硬地表示，依《公司法》規定，法人代表只要跟董事會辭職，就當下生效，目前是財政部同意張雲鵬為慶富案善後。

隨後立委林德福又指出，高雄市政府是高雄銀行主要大股東，人事異動前完全沒有知會地方首長，是不尊重高雄市政府；曾銘宗質詢時更重話抨擊，指財政部極度不尊重高雄市政府，若張雲鵬沒有經過高雄市政府市議會的同意，敢去接華南金董座，曾銘宗說：「我們國民黨絕對把他（張雲鵬）轟下來，連你（蘇建榮）都被轟下來」。

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