景氣颳寒風 國發會祭四招拚經濟

2019-04-11 12:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



國際貨幣基金（IMF）日前下修今年全球經濟成長預測，並且直言景氣走緩超乎預期。國發會則強調，政府已將「拚經濟」列為施政的第一要務，一方面由需求面著手，激勵投資、擴大內需，另一方面則由供給端切入，推動法制鬆綁、促進產業創新，因應全球經濟的各項挑戰，國發會將全力貫徹執行。

國發會主委陳美伶今（11）日在立法院經濟委員會報告時指出，政府持續擴大推動公共建設投資，今年度公共建設計畫整體規模達3,852億元，年增8.6%，短期將有助於降低外在風險對國內的不利影響，穩定國內經濟成長動能，長期則有助於改善投資環境，累積公共資本，並厚植經濟成長潛能。

而為把握台商因應美中貿易摩擦返台的契機，國發會也統合相關部會資源，規劃完成「歡迎台商回台投資行動方案」，以企業需求為導向，提供客製化單一窗口服務，縮短行政流程，並從滿足用地需求、充裕產業人力、協助快速融資、穩定供應水電、稅務專屬服務等五大策略著手，吸引優質台商回台。

根據統計，該方案從今年1月1日實施迄3月底，已有24家廠商通過資格審查，總投資金額約910億元，預計創造本國就業人數逾9,000人，後續仍有50多家廠商表達返台投資的意願，顯示本方案確實具有吸引力。

此外，為掌握數位經濟趨勢，台灣需要更多新創事業，帶動產業創新轉型。國發會去年2月推動「優化新創事業投資環境行動方案」，透過五大策略、40項措施，與12個部會及國發基金共同打造有利新創事業發展的環境。

陳美伶指出，去年新創募資金額達218億元，再創歷史新高，顯見台灣整體新創環境蓬勃發展。

陳美伶也說，面對數位經濟時代的挑戰，調整不合時宜的法規障礙、賦予法規適用的彈性，是改善企業投資及經營環境的首要工作。

國發會積極協調各部會，從興利便民角度，檢討鬆綁管制性的函釋、行政規則及法規命令等規定，截至今年3月底，各部會已完成463項鬆綁成果。

陳美伶表示，面對國內外經濟情勢瞬息萬變、國際競爭日益加劇的時刻，國發會身為行政院重大政策的規劃、協調機關，將以積極、主動的態度來因應全球經濟的各項挑戰，並傾聽民意，讓政策更接地氣。