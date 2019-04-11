國營事業頻出包爽領4.4個月年終 立委：真是發好發滿

2019-04-11 11:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



經濟部長沈榮津。聯合報系資料照／記者許正宏攝影 分享 facebook

針對國營事業員工平均最高可以領到4個月27萬元的考成和考績獎金，政府將發出150億元作為台電、中油、台水、台糖等4家國營事業年終獎金一事，經濟部長沈榮津今（11）日在立法院經濟委員會時表示，國營事業的獎金都有一套公式和機制，但也會請國營會進行檢討「如何符合社會期待」，但立委們則批「等檢討報告出來，你們錢也都領光了」。

國營事業獎金出爐，最高4.4個月，立委徐永明指出，台電、中油、台水、台糖等4家國營事業將爽發150億年終獎金。

還有傳聞指出，因為大選在即，政府不敢得罪國營事業員工，因此經濟部不敢出手檢討擔下這個責任。

對此，沈榮津表示，國營企業的年終獎金都有一套公式和機制，並有專家來進行考評，不要動不動就說跟選舉有關，這樣也會傷到國營事業。

沈榮津並指出，國營事業的同仁都兢兢業業，大家也不希望發生事情，另針對社會有聲音，表示希望國營事業的盈餘，能夠成為全民基金，讓全民一起分享。

但，針對此事，沈榮津今日則明確表態：「這會讓事情複雜化。」

去年5月雙北跳電11次、中油95無鉛汽油出包，都讓民眾印象深刻。不過，包括台電、中油、台水、台糖等四家國營事業都給自己80分以上甲等成績，針對油電糖水政府將發出150億元年終獎金一事，今日成為立法院經濟委員會質詢焦點。

立委孔文吉質詢中油董事長歐嘉瑞：「你們不覺得心虛？」歐嘉瑞則答詢表示，中油會深切檢討，現在每天早報和周報，都優先談公安、談環保。

立委徐永明則追問，國營事業爽領4.4個月的年終，真是發好發滿，4.4個月是魔咒嗎？都不能低於4.4個月嗎？都不能檢討嗎？若以4.4個月計算，徐永明指出，中油將發出44.3億元、台電將發出82億元、台糖10.4億元、台水14.2億元的年終獎金。

對此，沈榮津答詢表示，會請國營會檢討如何符合社會期待，國營事業年終獎金最終核發的金額，也還有待行政院核定。