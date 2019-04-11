財長備詢 立委仍關注公股行庫人事異動

2019-04-11 11:28 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



財政部長蘇建榮上午於立法院財政委員會備詢，針對財政部日前公布多家公股行庫人事異動，其中現任高雄銀行董座張雲鵬將接任華南金控董座，然而卻傳出高雄市政府不願放人，蘇建榮表示，張雲鵬已承諾財政部，將會在26日如期上任華南金控董座。