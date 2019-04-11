擬修稅捐稽徵法 財長：最快這個會期

2019-04-11 11:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



財政部長蘇建榮（圖）今天於立法院財政委員會備詢，針對財政部日前公布多家公股行庫人事異動，其中現任高雄銀行董座張雲鵬將接任華南金控董座，然而卻傳出高雄市政府不願放人，蘇建榮表示，張雲鵬已承諾財政部，將會在26日如期上任華南金控董座。記者胡經周／攝影 分享 facebook

立法院財政委員會今（11）日邀請財政部長蘇建榮進行地方財政專題報告，蘇建榮於答詢時指出，下周起便即將啟動《稅捐稽徵法》的修法公聽會，最快於立法院下個會期就會送出；在時代力量立委黃國昌的追問之下，蘇建榮接著又改口「我們會盡快，最快這個會期送上來。」

黃國昌於質詢時表示，政府針對惡意逃稅應採取嚴肅態度，並提到壢新醫院院長張煥禎涉嫌逃稅一案，詢問財政部是否裁罰？蘇建榮表示，該案要等判決確定以後，財政部才做行政的裁罰，接著黃國昌又指出，若判刑確定就沒辦法做行政裁罰，蘇建榮也回應，基本上確是一事不二罰的原則。

黃國昌批評，根據他在法學資料檢索系統查到的判例，相關的逃稅案件多半是判2個月、3個月並得易科罰金，假設最後是判6個月有期徒刑，易科罰金便就是新台幣18萬，相對於該案5億的逃漏稅額，並不符合公平正義。黃國昌主張在《稅捐稽徵法》增訂並科一定倍數所逃稅額的罰金。

蘇建榮表示，這部分會來檢討，財政部正在啟動《稅捐稽徵法》的修法公聽會，最快下個會期會就會送上來，若到時候對相關罰則有意見，可以提出；在黃國昌的數度質問之下，蘇建榮又改口，「我們會盡快，最快這個會期送上來」，隨後於民進黨立委郭正亮的質詢下，蘇建榮也重申，這個會期就會提出相關法案。

財政部官員指出，目前部內針對《稅捐稽徵法》的修正並無明確方向，下周將邀請國稅局、法務部、司法院及專家學者等，納入各位立委所提的意見進行討論。郭正亮過去曾針對該法39條救濟流程的部分提出意見；黃國昌則是針對該法41條罰則的部分提出修法建議，官員指出，裁罰逃漏稅額的1到6倍罰金，過去《森林法》當中確實已有相關立法體例。