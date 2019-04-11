高雄市欠債2,416億元恐破產？ 蘇建榮：在債限內

2019-04-11 11:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曹逸雯 ╱即時報導



台北市長柯文哲日前點名高雄市欠債3,000億，認為可能成為下一個破產的縣市，引發朝野立委關切高雄市財政情形，財政部長蘇建榮今（11）日在立法院答詢表示，高雄市目前一年以上公共債務未償餘額為2,416億元，在債限範圍內，另外，債務超限的苗栗縣在今年或明年應該可以降至債限以下。

立法院財政委員會今日邀請行政院主計總處主計長朱澤民、財政部部長蘇建榮就「地方政府累計債務餘額及地方財政管理情形」進行專題報告，並備質詢。

多位立委關心高雄市的債務會不會成為下一個破產的縣市，蘇建榮表示，截至3月15日，高雄市一年以上公共債務未償餘額預算數為2,513億元、實際數為2,416億元，都在債限範圍內。

至於之前債務比率超限的宜蘭縣政府及苗栗縣政府，蘇建榮表示，截至今年2月底長期及短期債務均符合行政院核定償債計畫執行進度，其中宜蘭縣政府長期債務比率已在107年5月降至法定債限以下，較100年1月債務開始超限時，已償還長期及短期債務合計35.65億元；苗栗縣政府則較101年10月債務最高點，減債30.3億元。

蘇建榮也透露，苗栗縣如果沒有額外再舉債，今年或明年一年以上公共債務未償餘額應該就可以降至債限以下。