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下周汽、柴油價 估調漲1元、0.4元

2019-04-11 10:51經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

由於利比亞戰亂可能影響該國石油供應、沙國國營石油公司發行美元債劵帶動國際油價等因素影響，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價的條件下，預估下周汽油零售價格每公升將一口氣調漲1元、柴油價格每公升約調漲0.4元，實際調整金額將於14日中午12時公布於台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

累算至4月10日之7D3B周均價為70.58美元，較上周69.01上漲1.57美元；新台幣兌美元匯率30.844較上周30.820貶值0.024元。

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