高銀人事未知會高市府 財長蘇建榮：我們不周到

2019-04-11 10:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



高銀董事長張雲鵬 （本報系資料庫） 分享 facebook 財政部日前公布多家公股行庫人事異動，其中現任高雄銀行董座張雲鵬將接任華南金控董座，然而卻傳出高雄市政府不願放人，財政部長蘇建榮今（11）日於立法院財政委員會證實，張雲鵬已承諾財政部，將會在26日如期上任華南金控董座；至於國民黨立委林德福批評財政部人事異動未於事前知會、不尊重高市府一事，蘇建榮坦言，「這是我們比較不周到的地方。」

財政部於4月3日公布包括張雲鵬在內的多位公股行庫人事異動，但由於事涉高雄銀行與慶富獵雷鑑弊案，高雄市政府於8日表示，鑑於張雲鵬應於25日向高雄市議會進行慶富案專案報告，因此不考慮讓張雲鵬辭任高銀董事長，高雄市長韓國瑜也為此出面公開喊話。

國民黨立委賴士葆於今日率先針對公股行庫人事案提出質詢，蘇建榮於答詢時證實，張雲鵬已承諾財政部，將會在25日報告完慶富案後，26日如期上任華南金控董座。

賴士葆進一步質疑，若是高雄市政府屆時仍有意見，財政部會怎麼做？蘇建榮則強硬地表示，依《公司法》規定，法人代表只要跟董事會辭職，就當下生效，目前是財政部同意張雲鵬為慶富案善後。

隨後林德福又批：：「高雄市政府是（高雄銀行）主要大股東，難道你們（財政部）都不必尊重地方首長嗎？」

蘇建榮回應，財政部對高市府很尊重，因此等25日議會報告完；林德福進一步質疑，財政部是否於人事異動前完全沒有知會地方首長？蘇建榮坦言：「是。」並表示事前沒有跟高雄市政府溝通，「這是我們（財政部）比較不周到的地方。」