台灣經濟到底好不好？ 國發會提六大事證

2019-04-11 09:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



近三年我國經濟成績表現 資料來源：行政院主計總處、科技部、財政部、金管會 分享 facebook

台灣經濟到底好不好？民眾感受或許因人而異，但從數據上來看，國發會強調，我國近三年國內經濟穩定成長，商品出口活絡，勞動市場保持穩定，競爭力備受國際機構肯定。

國發會主委陳美伶今（11）日赴立法院經濟委員會專題報告，並且提出六大事證，表述我國近三年來重大經濟成績表現。

一、經濟穩定成長

自2016年至2018年，我國經濟成長率分別為1.51%、3.08%、2.63%，保持穩定成長。主計總處2月預測，今年我國經濟成長率為2.27%，略低於去年，主因全球經濟成長減緩，影響我國出口表現，但民間消費及固定投資成長率仍可望優於去年，內需將是今年經濟成長主要動能來源。

二、投資率攀近四年高點

去年我國投資率達20.95%，終止連七年下滑跌勢，並且攀近四年高點。其中，民間投資首度突破3兆元；實質成長率提升至1.46%。

主計總處2月預測，民間投資實質成長率今年將再擴大成長3.62%；政府投資實質成長率預估有二位數成長，達11.96%，可望創近10年新高。

此外，我國研發經費占GDP比重於2017年來到3.3%，創歷史新高，顯示政府及民間持續強化我國科技研發能量的成果。

三、股市活絡

自2016年至2018年，我國加權股價指數年平均分別為8,763點、10,208點、10,620點，2017年與2018年連創歷史新高，反映在政府與民間齊心共同拚經濟的努力下，企業營收持續增加，進而帶動股價指數穩步攀升。

四、商品出口維持擴張

自2016年至2018年，我國商品出口總額分別為2,803億美元、3,172億美元、3,359億美元，表現逐年成長，2018年並創歷史新高。

今年以來，因全球經濟及貿易動能減緩，影響以出口為主的國家，主計總處2月預估今年我國商品出口總額為3,367億美元，仍將較去年微幅成長0.19%。

五、勞動市場保持穩定

自2016年至2018年，我國失業率分別為3.92%、3.76%、3.71%，呈現逐年下降的趨勢，且2018年更創18年來新低；實質經常性薪資也持續成長，自2016年至2018年分別為39,213元、39,682元、40,164元，2018年增幅1.21%為近三年最高。

此外，國發會推動「外國專業人才延攬及僱用法」，自去年2月8日施行以來，截至2019年4月1日，針對外國特定專業人才，已核發278張就業金卡，顯示建構友善外國人居留與工作之環境，已獲致相當成果。

六、國際競爭力備受肯定

政府持續改善經商環境，備受國際肯定，如瑞士世界經濟論壇（WEF）「2018 年全球競爭力報告」，在140個國家中，我國排名第13。

同時，WEF競爭力報告指出，台灣的創新能力為亞洲最強、名列全球第4，與德國、美國、瑞士列為全球四個「超級創新者」，顯示當前我國持續優化新創事業投資環境，落實推動5+2產業創新等政策方向，符合全球趨勢。