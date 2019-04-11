親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

印度五毛出征？「網路印度教徒」的社群暴民戰

誰懂韓國瑜心境？他13句話中有話 不只說給藍太陽聽

台灣經濟到底好不好？ 國發會提六大事證

2019-04-11 09:56經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

近三年我國經濟成績表現 資料來源：行政院主計總處、科技部、財政部、金管會
近三年我國經濟成績表現 資料來源：行政院主計總處、科技部、財政部、金管會
分享

台灣經濟到底好不好？民眾感受或許因人而異，但從數據上來看，國發會強調，我國近三年國內經濟穩定成長，商品出口活絡，勞動市場保持穩定，競爭力備受國際機構肯定。

國發會主委陳美伶今（11）日赴立法院經濟委員會專題報告，並且提出六大事證，表述我國近三年來重大經濟成績表現。

一、經濟穩定成長

自2016年至2018年，我國經濟成長率分別為1.51%、3.08%、2.63%，保持穩定成長。主計總處2月預測，今年我國經濟成長率為2.27%，略低於去年，主因全球經濟成長減緩，影響我國出口表現，但民間消費及固定投資成長率仍可望優於去年，內需將是今年經濟成長主要動能來源。

二、投資率攀近四年高點

去年我國投資率達20.95%，終止連七年下滑跌勢，並且攀近四年高點。其中，民間投資首度突破3兆元；實質成長率提升至1.46%。

主計總處2月預測，民間投資實質成長率今年將再擴大成長3.62%；政府投資實質成長率預估有二位數成長，達11.96%，可望創近10年新高。

此外，我國研發經費占GDP比重於2017年來到3.3%，創歷史新高，顯示政府及民間持續強化我國科技研發能量的成果。

三、股市活絡

自2016年至2018年，我國加權股價指數年平均分別為8,763點、10,208點、10,620點，2017年與2018年連創歷史新高，反映在政府與民間齊心共同拚經濟的努力下，企業營收持續增加，進而帶動股價指數穩步攀升。

四、商品出口維持擴張

自2016年至2018年，我國商品出口總額分別為2,803億美元、3,172億美元、3,359億美元，表現逐年成長，2018年並創歷史新高。

今年以來，因全球經濟及貿易動能減緩，影響以出口為主的國家，主計總處2月預估今年我國商品出口總額為3,367億美元，仍將較去年微幅成長0.19%。

五、勞動市場保持穩定　　

　　

自2016年至2018年，我國失業率分別為3.92%、3.76%、3.71%，呈現逐年下降的趨勢，且2018年更創18年來新低；實質經常性薪資也持續成長，自2016年至2018年分別為39,213元、39,682元、40,164元，2018年增幅1.21%為近三年最高。

此外，國發會推動「外國專業人才延攬及僱用法」，自去年2月8日施行以來，截至2019年4月1日，針對外國特定專業人才，已核發278張就業金卡，顯示建構友善外國人居留與工作之環境，已獲致相當成果。

六、國際競爭力備受肯定

政府持續改善經商環境，備受國際肯定，如瑞士世界經濟論壇（WEF）「2018 年全球競爭力報告」，在140個國家中，我國排名第13。

同時，WEF競爭力報告指出，台灣的創新能力為亞洲最強、名列全球第4，與德國、美國、瑞士列為全球四個「超級創新者」，顯示當前我國持續優化新創事業投資環境，落實推動5+2產業創新等政策方向，符合全球趨勢。

相關新聞

國營事業年終獎金傳150億元 經長：跟選舉無關

2019-04-11 10:21

名家觀點／川普、鮑爾 角力鬆緊帶

2019-04-11 01:24

好的開始…侯友宜會經長 談核一貯存場

2019-04-11 00:28

台美經貿往來 美方提「4I」

2019-04-11 00:27

供電警戒 中火四機組恐停工

2019-04-11 00:25

中火爆出放流水重金屬超標 411大限…台電周四要給交代

2019-04-10 23:45

總統：外商投資中小企增10%

2019-04-10 23:44

美副助卿訪台 提4I盼維持台美經貿關係動能

2019-04-10 21:46

侯友宜十問沈榮津 討論經濟、水利及核電議題

2019-04-10 21:26

為王永慶1.1億遺產子女再掀戰火 王文洋律師這樣說

2019-04-10 19:35

王永慶過世再爆1.1億遺產風波 子女一年調解4次都失敗

2019-04-10 18:50

連續高溫 用電量再創歷年4月新高紀錄

2019-04-10 17:44

免爭產勝利組！ 王永慶白富美孫女曝光 身價250億

2019-04-10 17:36

企業逆轉勝論壇前進台中 鄭貞茂談美中貿易戰

2019-04-10 16:45

侯友宜拜會經濟部 沈榮津：以同理心解決問題

2019-04-10 16:36

台商回流最多可再增聘1成外勞 修法近日生效

2019-04-10 14:23

農漁牧可聘外勞了 乳牛業須個體戶才可聘

2019-04-10 14:23

隱形冠軍企業 分享成功經驗

2019-04-10 14:23

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:13

退休銀髮族重返職場 這些權益別忘了維護

2019-04-10 13:42

ShopBack去年營收佳 獲4,500萬美元銀彈

2019-04-10 13:34

侯友宜拜會經濟部長沈榮津 討論三議題

2019-04-10 12:45

去年製造業營收27.8兆元 歷年新高

2019-04-10 09:20

王永慶遺產爭11年未完 一筆1.1億元存款再掀戰火

2019-04-10 09:18

核電卡關！侯友宜下午親赴經濟部拜會沈榮津

2019-04-10 08:42

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 10:57

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 10:55

26歲白手起家…揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:58

郭董要當台灣川普？透過社群媒體與民眾熱絡互動

2019-04-03 11:05

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

六輕氣爆報告出爐／管線洩漏上午就發現 雲林縣長怒

2019-04-10 11:25

免爭產勝利組！ 王永慶白富美孫女曝光 身價250億

2019-04-10 17:36

在他失意時送暖 蘇貞昌吐露為何感念智邦

2019-04-10 14:53

寶佳金融布局 劍指永豐金

2019-04-10 23:59

信用卡剪卡前停看聽 責任與回饋都不可少

2019-04-10 14:32

鴻海第1季營收衝同期高 毛利率營益率看增

2019-04-10 19:50

供電警戒 中火四機組恐停工

2019-04-11 00:25

王永慶過世再爆1.1億遺產風波 子女一年調解4次都失敗

2019-04-10 18:50

連踩三地雷爆內控疏失？台銀回應了

2019-04-10 12:54

公股行庫高層地震被轟公司治理有問題 顧立雄提2點說明

2019-04-10 13:29

員工疑跟單政府基金 台銀證：已懲處調職

2019-04-11 00:37

連續踩到慶富、華映和綠能三大地雷 台銀、台銀證爆內控問題

2019-04-11 09:07

15金控 首季賺865億元

2019-04-10 23:55

2019新制稅法調高4大扣除額 列舉項目別忘保險費

2019-04-10 16:16

握2千億政府基金公股券商爆員工跟單疑雲 券商這樣回應　

2019-04-10 12:04

為王永慶1.1億遺產子女再掀戰火 王文洋律師這樣說

2019-04-10 19:35

單身貴族注意！這樣報稅更省錢

2019-04-10 14:13

台美經貿往來 美方提「4I」

2019-04-11 00:27

捐贈節稅多管道 一次看

2019-04-10 16:06

屏下指紋滲透快 神盾、敦泰望春風

2019-04-10 14:23

六輕氣爆延遲通報逾4小時 台塑：檢討處理程序

2019-04-10 12:45

超幸運！今彩539頭獎3注 全在基隆這家彩券行

2019-04-10 22:57

英特爾伺服器新品備戰 台廠受惠

2019-04-10 14:23

寶佳備妥銀彈 隨時加碼持股

2019-04-10 23:56

大飲風波延燒 金管會清查獨董資格

2019-04-11 00:11

台塑三寶 看好後市

2019-04-11 00:37

萬頂國旗帽 郭董免費送股東

2019-04-11 00:41

美副助卿訪台 提4I盼維持台美經貿關係動能

2019-04-10 21:46

台、中聯盟注資JDI 生變？

2019-04-11 00:42

JDI投資案破局 將不利產業鏈發展

2019-04-11 00:32

退休銀髮族重返職場 這些權益別忘了維護

2019-04-10 13:42

日本5G設備 排除華為中興

2019-04-11 00:48

壽險業Q1獲利 連三月回升

2019-04-10 23:51

CEO「藝」外人生 彭双浪拿下街頭藝人雙證

2019-04-10 15:10

國泰金討好卡友味蕾 與米其林合作推獨家優惠

2019-04-10 16:36

金控首季賺866億年減20% 獲利漸入佳境

2019-04-10 21:42

遭判侵害日亞化專利 宏達電：失望、研擬後續訴訟策略

2019-04-10 16:35

台積電Q1衰退 未來逐季增溫

2019-04-11 00:55

證券型代幣發行 擬分級監理

2019-04-11 00:14

系列三／純網銀壓境 國泰世華銀讓年輕人很有fu

2019-04-10 14:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top