統一企業發債熱賣 利率跌至六年半新低

2019-04-11 09:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



食品龍頭統一企業今年第1期無擔保公司債昨（10）日開標，在銀行熱烈搶標下，發行利率跌至六年半新低，5年期利率0.75%，發行40億元，7年期利率0.83%，發行30億元，合計70億元。

債券承銷商主管指出，銀行資金去化壓力大，積極進場搶標統一企業公司債，因利率跌至六年半新低水準，讓統一省下不少利息，原本預計發行50億元，最後增發20億元，大舉增發四成。統一企業公司債發行日起屆期一次還本，一年單利計、付息一次。

券商主管表示，全球主要央行貫徹寬鬆貨幣政策，激勵各國債券價格大漲、殖利率持續下跌，再加上國內金融機構有補券需求，台債買氣不墜、多頭持券信心強勁，公司債初級市場發行利率仍有續創新低的可能。

今年以來，不少「A」咖企業連忙擬定發債計畫，而搶在前頭發債的企業，也都獲得市場熱烈迴響、發債利率跌至歷史新低，順利取得低利資金。

例如，國內發債大戶台電，今年第1期無擔保公司債標售，5、7、10年期發行利率為0.8%、0.88%和0.99%，均創歷史新低。其中，5年期公司債發行48億元、7年期發行79億元、10年期64億元，合計191億元，皆為到期一次還本。

在台電之後登場標債的台化公司債，得標利率甚至比台電更低，跌破市場眼鏡。

據了解，台化發行5年、7年與10年期公司債，得標利率分別0.75%、0.83%與0.93%，均低於台電今年首期公司債標售水準。

由於台電被視為「類公債」，利率通常是企業發債的低標，台化公司債利率低於台電，引起市場熱議。