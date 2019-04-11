新台幣匯率 開平盤走高

2019-04-11 09:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣今（11）日早盤以30.845元兌1美元，平盤開出。

新台幣昨日終場以30.845元兌1美元，貶值0.4分作收，今早平盤開出後往升值方向走，目前來到30.812元兌1美元價位。