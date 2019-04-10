台灣電力供應趨穩 蔡英文：再生能源上線後表現會更好

2019-04-10 22:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



蔡英文總統今（10）晚出席美國商會謝年飯，對於美國商會《商業景氣調查》所反映的電力、勞工及法規等問題，在供電議題上，她指出備轉容量低於6%的天數，2018年已降至29天，隨著再生能源的上線與啟用，今年表現會更好。

蔡總統表示，對於美國商會最新白皮書關切的83項建言，政府已創紀錄地解決了11項，且有21項有良好進展，這些建議，國發會主委陳美伶也會持續追蹤，而且美國商會會員企業也對我國的投資環境感到滿意，意味著各位將加碼投資。

蔡總統表示，在供電方面，2017年有80天備轉容量率降至6%以下，去年已減至29天，並強調，隨著更多潔淨再生能源上線啟用，今年的表現會更好。

針對勞工相關議題，蔡總統說，政府已持續簡化專業人員、管理者及創新者的相關法規，讓工時和責任更具彈性。

在法規議題上，政府依照美國商會建議，延長法規評論期為60天，此做法已實施3年，目前超過70%的法規評論期都是60天，台灣持續力求簡化繁瑣和不必要的法規，同時增加透明度和課責制。

蔡總統最後強調，他們重視美國商會關切的議題，且走在正確的道路上、蓄發動能，讓美國商會成員和台灣人民都能看到成果。