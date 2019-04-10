美台經貿正向發展 美副助卿米德偉提四「I」

2019-04-10 22:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



對於台美經貿往來的正向發展，負責貿易政策和談判的美國國務院副助理國務卿米德偉（David Meale），今（10）日晚間在美國商會謝年飯中，提出四個「I」之成果，包含經貿「互動（Interaction）」、「創造力(Innovation)」、「智財保護(IPR Protection)」及「投資(Investment)」。

米德偉談及美台經貿關係的連結性，指出台灣為美國第11大貿易夥伴，但將台灣與其他前十大貿易夥伴國家相比，僅加拿大與墨西哥的人均貿易量高於台灣。他也強調，美國是台灣第二大貿易夥伴，儘管僅次於中國大陸，但實際上許多台灣出口大陸的零組件，之後多會成為商品轉口至美國。

米德偉提出美台經貿往來的四個「I」，包含「互動」：美國將持續支持台灣以會員身份，參與不涉及國家地位（Statehood）的國際組織，至於不涉國家地位的國家組織，則會支持台灣有意義地參與。

米德偉也建議，台灣可在各種國際標準上，例如5G的發展，能與美國等經貿夥伴有更深層的互動。他說，美國亟於和台灣合作，以確保未來資通科技（ICT）未來的安全性。

米德偉表示，在「創意」上，他盛讚台灣不只在技術創新，也在商業模式有所創新，若無來自台灣的新方法，整體驅動美國的消費性電子產品供應鍊的代工模式，無法成為可能。

米德偉表示，在「智慧財產權保護」，台灣可持續強化其「品牌」，包含與智財權相關的努力與改革等面向，包含聚焦在數位隱私、商業機密與專利連結三大類型。他舉例，美台雙方針對數位內容進行更多司法合作，打擊非法下載。

最後，米德偉談及「投資」，強調在有效的智慧財產保護、有創意的市場及成長的區域互動，來自各國的投資自然就會「水到渠成」。他敦促台灣持續在《選擇美國》（Select USA）計畫中扮演積極角色，美國也對台灣的投資持開放與歡迎態度。