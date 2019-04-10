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侯友宜十問沈榮津 討論經濟、水利及核電議題

2019-04-10 21:26經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

新北市市長侯友宜今（10）日率領新北市團隊「十問」經濟部沈榮津，討論經濟產業、水利建設及核電廠三大面向。沈榮津強調，中央跟地方交流最重視同理心，雙方開誠布公，用誠意面對問題、處理問題並解決問題。

沈榮津表示，行政院蘇貞昌院長非常重視中央跟地方交流，也指示成立中央地方建設協調會報，要求各部會協助地方遭遇的問題；侯友宜也說，新北市正在推動多項與經濟部有關的工作，必須仰賴中央的協助。

經濟部說明，在閉門會議中，雙方針對工業區更新立體化發展方案推動、公有零售市場改善、法規鬆綁、防洪及水環境，以及核一、二廠乾貯水保計畫等議題交換意見；沈榮津表示，雖然核廢料的議題現階段還沒有解答，但雙方已獲得找尋解決方案的共識。

經濟部次長林全能在會後轉述，經濟部全力支持新北市積極推動工業區更新立體化發展方案，至於更新立體化所回饋之空間，逕依權責考量安全性後，作為托育設施使用，經濟部表也表示支持，並鼓勵擴及全國實施。

在公有零售市場改善部分，經濟部表示，板橋區黃石市場如經評估須拆除重建，可於6月底前提出申請，將列入競爭型計畫補助審查；經濟部已在去年補助金山市場的耐震補強，另推動市場電子支付部分；同時，汐止觀光市場也列入經濟部今年的「市集品牌塑造暨競爭力提升計畫」輔導對象，後續會將電子支付納入輔導重點。

經濟部並表示，新北市的創新創業發展，將由中小企業處協助輔導，於新北市規畫之新創基地硬體完工後，提供營運、業務推動等方面之協助。另外，在產業發展也需要適當的法規鬆綁，新北市也提出商業登記電子申請作業方式，商業司表示，擬在17日邀集各地方政府開會討論，朝放寬方向研商。

在防洪水利面向，有關東門溪鳳鳴滯洪池設置，經濟部則要求新北市政府先行評估滯洪池規模及土地取得等議題後，再向水利署送件審查，以解決新北市鶯歌區及桃園龜山工業區排水問題；另新店溪碧潭堰整建工程暨水環境營造，涉及「全國水環境改善計畫」，目前已納入第三批次推動辦理。

工商重鎮的新北市十分關切電力供應的問題，沈榮津表示，絕對有信心達成今年起備用容量率達15%以上、備轉容量率達10%以上，無缺電之虞。

侯友宜也強調，新北市不得成為核廢料最終處置所在地之立場，對此，沈榮津表示，能理解地方政府的立場，但因符合地質及人口密度條件之縣市皆反對作為核廢料最終處置場址，現階段只能期待透過科技發展突破困境。

至於乾式貯存槽的施工細節，新北市仍堅持原先「沒有核安就沒有核能」立場，要求台電「按圖施工」，對此，經濟部在會後也說明，目前針對新北市農業局提出的四點審查意見，其中三項可以透過評估解決，一項可以在硬體工程上解決。

同時，沈榮津也責成台電公司，應積極與新北市政府溝通解決問題，透過「核安監督委員會」現有的溝通平台討論，以符合新北市政府就乾貯水保計畫所提出之施工標準。

新北市侯友宜市長今（10）日率領新北市團隊「十問」經濟部長沈榮津，討論經濟產業、...
新北市侯友宜市長今（10）日率領新北市團隊「十問」經濟部長沈榮津，討論經濟產業、水利建設及核電廠三大面向。記者林于蘅／攝影
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新北市侯友宜市長今（10）日率領新北市團隊「十問」經濟部長沈榮津，討論經濟產業、...
新北市侯友宜市長今（10）日率領新北市團隊「十問」經濟部長沈榮津，討論經濟產業、水利建設及核電廠三大面向。圖／林于蘅製表
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經濟部沈榮津核廢料侯友宜
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