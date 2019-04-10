侯友宜拜會經濟部談核廢 要求中央交代最終處置場在哪

2019-04-10 21:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



新北市長侯友宜今（10）日率經發局、農業局、水利局等首長拜會經濟部長沈榮津，針對公有市場改建計畫、創新創業園區、設置東門溪滯洪池、老舊抽水站與抽水機更新、新店溪碧潭堰整建及核一乾貯水保問題等涉及經濟發展、防洪設施與核廢料問題，向中央表達立場外，也爭取相關建設經費支持。

侯友宜強調，核廢料最終處置場的地點、在新北市要暫放多久，中央都應該要講清楚，拿出誠意解決核廢料的問題，給外界一個清楚交代。

侯友宜會議中致詞感謝經濟部全力支持「新北市都市計畫工業區（產專區）更新立體發展方案」，新北市未來將結合托育政策，工業區更新後將拿回公益回饋空間打造企業托育環境，滿足上班族就近托育照顧孩子的需求；對此，沈榮津表示，未來廠商若有實際需要，且依據設置安全性，尊重新北市府決定。

在經濟發展部分，侯友宜提出多項需求，如板橋黃石市場改造計畫需2.3億元經費，經濟部表示，新北市可在6月底前提出經費申請計畫；同時，新北市提倡傳統市場導入數位科技行銷，經濟部也說明，汐止觀光市場已列入輔導對象，會將電子支付納入輔導重點。此外，土城與新店將打造創新創業中心，經濟部也表示未來園區內軟體設施可採合作方式給予新北市補助。

在水利方面，為治理水患並解決鶯歌及桃園八德排水問題，侯友宜提出設置東門溪鳳鳴滯洪池，沈榮津請新北市提供滯洪池規模、經費完整評估與土地取得，水利局未來共同會勘，再提報前瞻計畫申請經費。

至於新北抽水站與機組更新，沈榮津表示，主責單位雖是內政部營建署，但新北市可先盤點需要更新改善清單，經濟部後續可協助申請補助；至於碧潭堰整建，經濟部原則上給予支持，但建議需與地方團體與NGO妥善溝通。

至於核一乾貯水保，侯友宜強調新北市在乎的是「不能缺電」，並不是「卡水保」，基於在核能安全立場，針對乾貯地點，台電必須按圖施工，重申「沒有核安就沒核電」。