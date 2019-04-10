回應環團質疑 中油：觀塘案勢在必行

2019-04-10 17:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



爭議不斷的「觀塘案中油三接開發計畫」日前通過內政部區委會審查，並取得開發許可，但環保團體仍持續抗爭，今（10）日再度質疑「觀塘是三接唯一方案」。中油則強調，2025年燃氣發電占比大幅提高，僅靠現有兩座接收站不足以因應全國需求，興建觀塘三接勢在必行。

環團指出，天然氣需求可以「調度面」解決，但中油指出，2025年燃氣發電占比將大為提高，加上工業鍋爐改為燃氣，僅靠中南部現有兩座接收站的接收量不僅無法應付全國需求，也無法以南氣北輸的調度方式提供北部天然氣需求，為維持國內電力穩定供應，在觀塘興建第三座液化天然氣接收站絕對有其必要性。

中油表示，第三座液化天然氣接收站的興建，是為了因應台電大潭電廠及工業鍋爐改燃氣的需求；依據政府能源轉型政策，2025年燃氣發電占比將達50％，另為兼顧減碳排放的目標，工業鍋爐改燃氣需求也將增加，估計全國天然氣需求量至2025年將增加至2,490萬噸。

中油表示，現有台中及永安二座接收站的設備利用率已達約103％，未來將不敷使用，為平衡國內天然氣供需的區域性差異，確保國內電力的穩定供應，須在觀塘興建第三座液化天然氣接收站。

針對維護當地藻礁生態，中油也重申，因應藻礁生態系及柴山多杯孔珊瑚等生態議題，第三座液化天然氣接收站已進行兩次大幅修正，開發面積從原來的232公頃縮減為23公頃，只使用原來已經填好的土地，且避開裸露藻礁及柴山多杯孔珊瑚棲地，對未開發區域將會維持原有現狀，不會毀掉藻礁。

中油強調，天然氣接收站是乾淨的產業，未來營運不會有廢污水排入海中，天然氣船進港卸收也不會有廢水排入港內。從現有高雄永安接收站營運近30年的實際經驗，建港後已經成為許多魚類、珊瑚重要棲息地，相信創造經濟與生態保育可以並存。