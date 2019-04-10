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免爭產勝利組！ 王永慶白富美孫女曝光 身價250億

2019-04-10 17:36聯合新聞網 綜合報導

圖為王思涵擔任首都客運董事長千金李晶晶伴娘的照片。 聯合報系資料照／記者潘俊宏攝...
圖為王思涵擔任首都客運董事長千金李晶晶伴娘的照片。 聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
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《鏡週刊》今日披露，王永慶長子王文洋為了一筆1.1億元的遺產槓上三房李寶珠，認為她並無分配實權，再掀遺產分配爭議。其實真正的人生勝利組是完全沒涉入爭產、卻分得王永慶近200億元遺產的王思涵

王思涵是王永慶長子王文洋的愛女，台大經濟系畢業，2008年王永慶過世時共有595.5億元遺產，除大房王月蘭繼承297億多元遺產外，王永慶9名子女每人平均分到13億元左右，但完全沒介入爭產的王思涵卻分到近200億元遺產，加上置產及投資，身價逼近250億元。

王思涵身價百億，感情路卻算坎坷，她在17歲時和大兩歲的黃健維相識，2007年開始交往，儘管身價懸殊，兩人仍在交往10年後於2015年完婚。然而2018年兩人卻傳出婚變，王思涵指控黃健維家暴、愛逛酒店、夫妻2年沒性生活，男方則反控王思涵和婚攝外遇。

今年2月王思涵和黃健維和解並辦理離婚登記，男方獲得1億元分手費，兒子由王思涵撫養。離婚後的王思涵成為全台身價最高的單身年輕女性，去年雖傳出和外型粗獷的婚攝林俊龍交往，但她強調對方只是「在傷心難過時陪伴的友人之一」，相當低調。

王永慶過世已快滿11年，遺產紛爭未完，而「百億公主」王思涵的故事也未完待續。

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圖為王思涵擔任首都客運董事長千金李晶晶伴娘的照片。 聯合報系資料照／記者潘俊宏攝...
圖為王思涵擔任首都客運董事長千金李晶晶伴娘的照片。 聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
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王思涵是王文洋愛女。 聯合報系資料照
王思涵是王文洋愛女。 聯合報系資料照
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王永慶王文洋王思涵台塑離婚
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