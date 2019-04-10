增設公幼班級數 侯友宜：目標四年增加100班

2019-04-10 17:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



為減輕年輕家庭經濟負擔，新北市長侯友宜今（10）日在市政會議上宣布將積極增設公幼班數，每年至少增加25班，目標四年擴增100班，雖然財政壓力沉重，但公幼要讓大家都讀得起。

侯友宜表示，許多年輕家庭都希望孩子能夠念公幼，減輕經濟負擔，因此他將公幼增班列為重要政策，以符合市民期待。儘管新北市公立幼兒園目前已有1,053班，數量居全台之冠，但中籤率依舊不高，增設公幼班級勢在必行，預計每年持續增加25班，目標四年至少增加100班。雖然成立一個班級需要一位教師與一位教保員，實為沉重財政負擔，但市府要讓每個小朋友都有機會就讀公幼。

除增設公幼班級外，侯友宜也希望活化校園閒置空間廣設公托，讓公托進入校園，建立0-12歲固定學習環境，提供孩子穩定安全成長空間。

針對公托只能設置在3樓以下的閒置教室，侯友宜也責成教育局評估放寬標準，調整空間彈性，提供公托更多設置機會，也希望學校校長全力配合公托進入校園。

另外，新北市在地就學率自四成提高至七成，其中最重要的關鍵就是技職教育，市長期許技職教育不但要向下扎根，更要經營特色，向國際接軌，創造更多職涯探索的機會，讓國高中孩子適性發展。

針對勞工局專題報告，侯友宜強調，勞工安全是第一優先，如高處墜落等高風險職業傷害族群，應落實強制掛安全鎖的規定，要求工務局、勞工局在現場稽查時，如有違規務必開罰，生命沒有妥協的空間，避免憾事再度發生。

同時，針對身心障礙者的就業，侯友宜指出，身心障礙者的穩定就業是家庭最大的安心，也給予他們在社會立足的自信，市府也會積極增設庇護工場與視障小棧，提供身障者更多就業機會。

今日市政會議上通過《新北市住宅及都市更新中心自治條例》送審，侯友宜表示，各局處應重新審酌因議會屆期不連續而退回的自治條例，若有急迫性與必要性，應配合時代環境改變盡快研擬送審，並與議會極協調，必要時應前往黨團報告，主動積極向議員說明，讓法令迅速通過，加速整體政策的落實。