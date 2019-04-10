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企業逆轉勝論壇前進台中 鄭貞茂談美中貿易戰

2019-04-10 16:45經濟日報 記者徐睦鈞╱即時報導

為積極輔導中小企業邁入智慧製造與創新經營發展政策，並推動「產業升級創新平台輔導計畫」，由經濟部工業局指導，財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會、產業升級創新平台與七大公股銀行共同主辦，《企業逆轉勝－產業經濟論壇》4月10日前進台中舉辦第六場分享活動，邀請國家發展委員會副主委鄭貞茂進行專題演講，及台中當地隱形冠軍企業出席，分享台灣企業善加利用政府及銀行輔導資源之優勢，傳達本計畫深耕產業創新研發，促進產業長穩經營、永續發展之成效。

經濟部中小企業處處長何晉滄、財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成與總經理許婉琪、台灣中小企業銀行董事長黃博怡、中小企業信用保證基金總經理洪素珍、光洋應用材料科技董事長馬堅勇、般若科技總經理林允進、明昌國際副董事長張庭維等貴賓皆出席分享。

何晉滄表示，很高興能和各位貴賓一起見證《產業升級創新平台輔導計畫》的輔導成果，經濟部中小企業處也將持續支持並協助中小企業進行產業升級、企業轉型，期盼更多企業運用該計畫的資源，借力使力突破創新。方昇茂執行長及李逸安副局長亦表示，做為中部地區地方與中央的交流窗口，就是協助當地中小企業進行產業技術、產品及服務之創新研發、協助開發能夠創造高附加價值產品所需的核心技術能力，一起為提升台灣競爭力而努力。

主辦單位之一台灣中小企業銀行董事長黃博怡表示，台灣中小企業銀行身為台灣重要的金融機構，長期為中小企業提供資金融通與財務規劃服務，扶植中小企業進行產業升級，未來也將持續為推動台灣經濟與產業發展做出貢獻。

聯輔基金會董事長賴坤成也以主辦單位角色表示，為了因應時代快速變化、產業快速發展，基金會將善盡輔導工作，整合銀行融資、財務諮詢、財會及經營管理、財務健檢等所有資源提供給台灣企業，並透過「經濟部工業局產創平台計畫專案辦公室」的持續推動，全力幫助企業升級，提升產業永續發展體質與內涵。

經濟部中小企業處處長何晉滄。聯輔基金會／提供
經濟部中小企業處處長何晉滄。聯輔基金會／提供
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國家發展委員會副主委鄭貞茂（中）、聯輔基金會董事長賴坤成（右五）、台灣中小企業銀...
國家發展委員會副主委鄭貞茂（中）、聯輔基金會董事長賴坤成（右五）、台灣中小企業銀行董事長黃博怡（右四）、經濟部中小企業處處長何晉滄（左五）與中小企業信用保證基金總經理洪素珍（右三）聯袂出席「企業逆轉勝」論壇。聯輔基金會／提供
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台灣中小企業銀行董事長黃博怡。聯輔基金會／提供
台灣中小企業銀行董事長黃博怡。聯輔基金會／提供
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經發局副局長李逸安。聯輔基金會／提供
經發局副局長李逸安。聯輔基金會／提供
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聯輔基金會董事長賴坤成。聯輔基金會／提供
聯輔基金會董事長賴坤成。聯輔基金會／提供
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台灣中小企業銀行經濟部
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