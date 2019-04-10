侯友宜拜會經濟部 沈榮津：以同理心解決問題

2019-04-10 16:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



新北市長侯友宜今（10）日16時將率新北市府團隊拜會經濟部討論三大議題，經濟產業、水利興建及核電廠議題；經濟部長沈榮津表示，今日是一個開始，中央和地方打開心胸，用同理心面對問題、處理問題並解決問題。

沈榮津在會前表示，行政院長蘇貞昌相當重視中央和地方的合作，並指示成立「中央地方建設協調會報」，要求各部會協助解決地方建設所遭遇的問題，快速來反映民意。

關於今日要討論的經濟產業、市場改建、水利治水防洪等設施和法規，以及核一、核二的乾貯設施問題，沈榮津說，中央和地方交流秉持同理心，開誠布公把問題好好談清楚，並好好解決、共創雙贏。

侯友宜也表示，新北市正在推動多項與經濟部有關的工作，必須仰賴中央的協助。中央地方要攜手共創雙贏，共同目標就是拚經濟，即便雙方遇到不同的理念，也要用同理心站在對方的想法面對問題。

侯友宜提到，經濟部有許多工業區在新北市，因此關於工業區的土地再利用，如何提升完整性、提升能量，讓國際、兩岸都能回來台灣投資。包括工業區建置友善托育，侯友宜說，其實中央和地方都秉持相同的理念，

另外，由於新北市接管多數大台北地區的抽水機組，其中或有許多設備需要更新，該怎麼淘汰攸關大台北地區的治水防洪，也包括滯洪池的興建，均有待稍後的討論。