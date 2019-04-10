ShopBack去年營收佳 獲4,500萬美元銀彈

2019-04-10 13:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



亞太區現金回饋平台ShopBack去年度過具代表性及爆炸性成長的一年，訂單和銷售金額同比增長250％，700多萬用戶創造超過150萬筆訂單，為超過2000個合作夥伴帶來近10億美元銷售金額。ShopBack今（10）日宣布，獲得最新一輪4,500萬美元的資金挹注，由EV Growth、美國最大現金回饋網Ebates, Inc.領投。

ShopBack在2016年進軍台灣，兩年間表現不俗，累積募資總金額已達8,300萬美元。

ShopBack表示，本輪資金預計將用於優化購物體驗、深化並拓展數據分析能力，提供客戶個人化推薦及合作電商精準的商業洞察，並計畫將資金投入關鍵市場的投資與拓展，以增強亞太地區消費者線上、線下購物體驗。

ShopBack去年展現創新商業模式，與深化消費者購物體驗的企圖心。ShopBack指出，他們成功將線上現金回饋服務，拓展至澳洲，目前涵蓋七個服務據點，為維持領導地位，持續推出新服務，也擴大對於技術開發的投資，於台灣和越南成立研發中心。

在新加坡，ShopBack也與Visa和萬事達卡合作，首次嘗試線下現金回饋模式「ShopBack GO」，幫助探索用餐選擇，達成節省用戶時間以及獲得現金回饋的雙重目的外，也協助餐飲商家分析消費數據，做出更好的商業決策，創造三贏模式。

ShopBack台灣區總經理隆章琪表示，電商發展在台灣已經超過20年，加上台灣物流、金流發展成熟，消費者對於網路購物的接受度與熟悉度堪稱亞洲區的前段班，電商間的競爭激烈，消費者的購物決策模式複雜，但透過ShopBack跨類別電商平台的銷售方式，除了可以是消費者更快速、方便的購物依據外，同時也能提供電商精準的行銷解決方案。