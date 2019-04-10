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景氣降溫、投資保守…去年製造業固定資產增購減緩

2019-04-10 13:33經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

我國製造業去年營收再創歷年新高，逼近27.8兆元， 但去年下半年以來全球景氣降溫，企業投資也轉趨保守，不含土地的固定資產增購金額減緩，較2017年衰退0.7%。

根據經濟部統計，去年第4季製造業國內固定資產增購3,157億元，季增9.5%，年減1.3%，主因去年下半年全球景氣降溫，但部分台商受到美中貿易摩擦影響，決定擴增國內產線，加上離岸風電投資陸續進行，抵消部分減幅，併計全年固定資產增購10,697億元，較2017年略減0.7%。

觀察去年第4季各行業別固定資產增購情況，電子零組件業增購1,982億元，占製造業62.8%高居各業之冠，但年減1.1%，主因上年同季面板業者擴充產線，基期較高，但本季部分大型半導體投資計畫持續興建廠房，機器設備也陸續進駐，抵銷部分減幅。

化學材料業增購162億元，年減8.7%，主因上年同季部分石化業者新蓋廠房，並擴充相關機械設備，比較基期高所致。

電腦電子及光學製品業增購114億元，年減幅度高達27.9%，主因上年同季部分業者增購較多機械設備，基期較高，而美中貿易摩擦促使部分網通及組裝代工廠回台擴增產線，抵消部分減幅。

基本金屬業增購100億元，主因部分業者擴建銅箔產線及汽電共生工程，以致年增10%。

金屬製品業增購68億元，年增14.4%，主因不銹鋼管業者新廠完工，機器設備陸續進駐，加上部分業者持續進行離岸風電相關投資所致。

經濟部指出，隨著人工智慧、物聯網、車用電子及5G通訊技術等新興應用擴增，有利維繫國內半導體廠商持續投入先進製程，加上台商回流及離岸風電等投資陸續啟動，將有助於提升國內供應鏈投資動能，根據行政院主計總處預測，今年第1季民間投資實質成長2.4%。

離岸風電製造業經濟部
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