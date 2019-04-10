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重大發現！今晚9點全球首張黑洞照曝光 看的是這個黑洞

侯友宜拜會經濟部長沈榮津 討論三議題

2019-04-10 12:45經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

新北市長侯友宜前往經濟部拜訪部長沈榮津。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜前往經濟部拜訪部長沈榮津。記者王敏旭／攝影
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新北市長侯友宜今（10）日16時將率新北市府團隊拜會經濟部討論三大議題，經濟產業、水利興建及核電廠議題；侯友宜表示，新北市正在推動多項與經濟部有關的工作，必須仰賴中央的協助，因此率隊拜會經濟部長沈榮津。

侯友宜上午親自向媒體說明，今預計向沈榮津請益推動工業區立體化及市場改造等政策指導，包含水利興建經費的支援，例如碧潭的水利工程、大漢溪的整治的方向等，讓新北市政建設順利。

另外，新北市的「招商一條龍」也需要中央相關局處協助地方拚經濟，侯友宜表示，不管是中小企業處或是我們的工業局來給我們做很多的幫忙，落實新北市今年底招商1.1千億順利達標。

侯友宜說，新北市有許多工業區都是由經濟部工業局管理，因此需要雙向溝通，讓中央和地方的目標明確一致；除了工業區，新北市其他老舊的廳舍也需要重新改造。

另外，在公幼推動政策，侯友宜說明，公幼對年輕夫妻家庭的整體經濟負擔比較少，雖然新北市推動公幼是全台灣數量最多，但仍遠遠不及這些年輕的父母親的需求，因此將公幼推動列為重要政策的方向，每一年最少要增加20班，今年已經確定可以增加到40班，

侯友宜強調，雖然公幼一個班級至少要有一位老師和一位教保員，對財政的負擔很重，但政府不應因為財政的負擔，而減少增加班級；年增20班是一個低標準，相信四年下來，最少可以增加100個班級。

侯友宜公幼經濟部
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