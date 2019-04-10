米其林美食指南 為台灣帶來新商機

2019-04-10 10:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台灣去（2018）年首次發表米其林美食指南，對我提升國際知名度與觀光旅客來台品嚐美食，有顯著的幫助，據交通部觀光局統計，去年《2018台北米其林》於3月14日發布後，經濟部2018年4月指出，歷年3月原為餐飲業淡季，當月餐飲業營業額達372億元，創歷年同月新高，年增7.4%。

觀光局說，另外依據經濟部統計處資料顯示，2018年餐飲業營業額約達4,731億元，較2017年成長4.6%，相信「2019台北米其林」將和2018年一樣具帶動台灣觀光旅遊及餐飲業發展之效益，創造台灣美食觀光商機。