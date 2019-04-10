去年製造業營收27.8兆元 歷年新高

2019-04-10 09:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



根據經濟部統計，2018年第4季製造業營業收入達7兆6,489億元，不僅是歷年單季最高，也維持連續九季成長，併計全年營收27兆7,917億元，再創歷年新高，年增幅度達4.1%。

就行業別觀察，由於智慧手機銷售不佳及筆電需求疲弱，以致組裝代工廠營收減少，電腦電子及光學製品業獨自垂淚，年減0.4%。

另一方面，電子零組件業年增1.2%，主因晶圓代工出貨增加及被動元件價格上漲，但面板、DRAM價格下跌及太陽能產業市況不佳，抵銷部分增幅。

化學材料業年增3.9%，主因國際原油價格年增13.1%，推升石化原料及泛用樹脂等產品報價，以及部分石化業者新廠投入營運，產能擴增所致。

石油及煤製品業則成長顯著，年增幅度達20.1%，主因部分業者上年同季歲修定檢，基期較低，加上國際油價上漲推升產品售價所致。

基本金屬業年增4.5%，主因上年同季部分廠商高爐大修、條鋼廠歲修，生產量減少，基期偏低所致。

金屬製品業也年增1.4%，主因部分鋼鐵及鋼構業者因工程需求提高，帶動接單及出貨增加，但手機機殼製造訂單減少抵消部分增幅。

機械設備業則年增4.2%，雖因智慧自動化需求續升，但受美中貿易摩擦影響，來自中國大陸訂單減少，營收增幅縮小。