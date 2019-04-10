親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

不斷更新／直播中！《台北米其林指南2019》摘星名單

MLB／又是恐客症？ 陳偉殷2局挨4轟失10分

王永慶遺產爭11年未完 一筆1.1億元存款再掀戰火

2019-04-10 09:18聯合新聞網 綜合報導

圖為2012年王永慶家族為「大媽」王月蘭舉行追思禮拜，三娘李寶珠（右）和王文洋（...
圖為2012年王永慶家族為「大媽」王月蘭舉行追思禮拜，三娘李寶珠（右）和王文洋（左）在進場彼此點頭致意後，全無互動情形。報系資料照╱邱德祥攝影
分享
經營之神台塑創辦人王永慶於2008年10月在美國過世後，其遺產分配爭議延燒至今未完。《鏡週刊》今日披露，王永慶長子王文洋為了一筆1.1億元的遺產曝光，槓上三房李寶珠，認為她並無分配實權；這場1.1億元遺產的爭奪戰，實則牽動王永慶在海外的總資產6000億，若承認李寶珠有實質分配權，表示也能分得王的海外資產至少750億元，並非王文洋所樂見。

一筆渣打銀行的1.1億元存款，竟在王永慶過世4年後被存在戶頭，再度掀起王家遺產分配的長期爭奪戰。據悉，王永慶在過世後於國內申報的遺產為595億餘元，原以為風波平息的爭產戰再次掀起戰火，法院及銀行於2012年通知王家，王永慶還有一筆1.1億的存款放在渣打銀行的戶頭，王文洋才驚覺父親的遺產恐還有未知的數目，便以大房王月蘭的遺囑執行人向台北地院提告，地院家事法庭將在下月傳訊王永慶的9名子女，針對渣打銀行的1.1億遺產進行審理，以確認該筆存款如何分配。

這筆多出的遺產還驚動國稅局，因此祭出2千多萬的罰款，王家在訴訟後才獲免罰。渣打銀行在釐清後，確認這筆錢是王永慶生前為幫人貸款作為保證人的保證金，當初存入的8億餘元，如今還剩1.1億4,851萬餘元。王文洋為此開始積極追查父親在海外的6000億資產，並主張三房李寶珠無權分配，但三房女兒均認為，高院曾裁定李寶珠是王永慶的合法配偶，故李寶珠對王永慶的海內外遺產都有權分配，地院將在下月連同1.1億分配案開庭審理。

王永慶王文洋遺產渣打銀行李寶珠
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

核電卡關！侯友宜下午親赴經濟部拜會沈榮津

2019-04-10 08:42

美歐貿易戰火起 美德十年債殖利率走跌

2019-04-10 09:41

IMF上調台灣GDP估值 台股仍有創高空間

2019-04-10 08:33

陸資違法登台 最重罰2500萬

2019-04-09 23:40

3月CPI…蔬菜貴多了 蛋價漲最凶

2019-04-10 00:32

阿里、淘寶、龍峰 都曾被罰

2019-04-10 00:32

陸委會：歡迎陸資立場不變

2019-04-10 00:31

侯友宜赴經部 談三議題

2019-04-10 00:28

智邦喊放寬限制 蘇揆：會處理產業五缺

2019-04-10 00:26

名家觀點／現金逐出合併與小股東保護

2019-04-10 00:24

蘇揆三訪智邦 將解缺人缺地

2019-04-09 23:20

吸引鮭魚返鄉…政院目標50家

2019-04-09 23:17

蘇憶當年…感受企業溫暖

2019-04-09 23:16

台糖投入循環經濟再下一城 智慧循環住宅將座落台南

2019-04-09 20:17

理財專家點出5大花錢迷思 愛買咖啡也在列

2019-04-09 19:39

張麗善籲設石化災害應變中心 經部願檢討協助

2019-04-09 18:12

全台猶如燒番薯 尖峰用電量創今年新高

2019-04-09 16:42

3月CPI年增0.58％ 蛋類漲最多有24.44％

2019-04-09 16:12

全球反避稅浪潮 會計師：儘早檢視企業架構避稅務風險

2019-04-09 15:10

集保e存摺2.0 投資小幫手

2019-04-09 14:31

台電夏季再增150萬瓩供電

2019-04-09 14:30

成立工會 勞動部要發獎金

2019-04-09 14:30

台化芳香烴三廠火災 台塑集團：氣體燃燒後無毒性

2019-04-09 14:28

鼓勵籌組工會 勞動部即日起供獎勵金

2019-04-09 14:07

勞動部鼓勵勞工新成立工會 即日起最高獎勵10萬元

2019-04-09 14:04

從台灣出口數據見到春燕 還放送哪兩大利多？

2019-04-09 12:13

吸引境外資金匯回 中小企業總會：政府用心可以肯定

2019-04-09 12:12

備戰夏季供電 台電增150萬瓩供電能力拚10%備轉容量率

2019-04-09 11:46

美高收指數首季大漲7.02% 後勢行情看好

2019-04-09 10:47

經濟數據正向 三大債種吸金

2019-04-09 09:01

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 10:57

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 10:55

26歲白手起家…揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:58

郭董要當台灣川普？透過社群媒體與民眾熱絡互動

2019-04-03 11:05

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

義聯高雄百億投資 恐喊停

2019-04-10 00:27

存20萬元變2萬元？原來被行員吞了 這家銀行遭糾正

2019-04-09 21:17

陸將淘汰挖礦業 衝擊台系鏈

2019-04-10 00:47

台積有遠見 遠離虛擬貨幣暴風圈

2019-04-10 00:45

全家與中華郵政合作 首創「郵局便利包店寄宅」服務

2019-04-09 11:36

影／勸張雲鵬暫留 韓國瑜：請副市長去溝通

2019-04-09 13:05

康健、合庫人壽未送件 今年罕見壽險業0配息

2019-04-09 19:37

比特幣神話 一夕泡沫化

2019-04-10 00:46

格力電器賣股權 傳鴻海接手

2019-04-10 00:39

新iPhone 擬搭載三鏡頭 台廠樂

2019-04-10 00:44

王永慶遺產爭11年未完 一筆1.1億元存款再掀戰火

2019-04-10 09:18

張雲鵬任華南金董座交接日 延到慶富案高市議會報告後

2019-04-09 18:27

被動元件廠新一波訂單 6月報到

2019-04-10 00:43

金控Q1獲利 中信暫領先

2019-04-10 00:15

被動元件廠 3月營收回神

2019-04-10 00:44

有殼族報稅 自用、出租都能省

2019-04-09 20:13

中鋼縮減特殊情形輪班間隔明生效 約影響4500勞工

2019-04-09 19:27

理財專家點出5大花錢迷思 愛買咖啡也在列

2019-04-09 19:39

義聯案／營建署：另立新案 重新審查

2019-04-10 00:26

淡季很淡！面板價格崩跌 群創恐連虧2季

2019-04-09 14:30

新聞眼／當熱情韓總 遇上冰冷法條

2019-04-10 00:25

張雲鵬辭高銀 韓國瑜：將規勸專案報告後再離職

2019-04-09 14:03

房貸利息列舉扣除 三條件

2019-04-10 00:37

入主格力…鴻海一好三壞

2019-04-10 00:38

華映將下市買盤依然旺 彩晶逆勢大漲

2019-04-09 11:51

名模條款扣除額 擬增通勤費

2019-04-10 00:13

連12降…五大壽險持債比 新低

2019-04-10 00:16

IDC機房客戶遭駭客攻擊 中華電緊急修復

2019-04-10 00:30

智邦科技盼解決「人」的問題 蘇貞昌：會好好處理

2019-04-09 14:47

列舉扣除健保費 直系親屬申報放寬認定

2019-04-09 15:05

花旗信用卡客戶注意！紅利點數可兌換Apple系列商品

2019-04-09 13:34

中華電金雞 勤崴將爆發性成長

2019-04-10 00:35

長榮勞資爭議 資方回應：保障飛行時數、改善辛勞航班

2019-04-09 10:54

全台猶如燒番薯 尖峰用電量創今年新高

2019-04-09 16:42

蘇揆三訪智邦 將解缺人缺地

2019-04-09 23:20

立院三讀 中資未經許可來台投資最高罰2,500萬元

2019-04-09 12:39

新漢強攻工業4.0商機 今年營運樂觀向上

2019-04-09 20:04

報稅可全額列舉扣除 6方式查去年健保繳費總額

2019-04-09 14:30

核電卡關！侯友宜下午親赴經濟部拜會沈榮津

2019-04-10 08:42

華南金董座交接 延至26日

2019-04-10 00:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top