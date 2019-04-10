王永慶遺產爭11年未完 一筆1.1億元存款再掀戰火

2019-04-10 09:18 聯合新聞網 綜合報導



圖為2012年王永慶家族為「大媽」王月蘭舉行追思禮拜，三娘李寶珠（右）和王文洋（左）在進場彼此點頭致意後，全無互動情形。報系資料照╱邱德祥攝影 分享 facebook 經營之神台塑創辦人王永慶於2008年10月在美國過世後，其遺產分配爭議延燒至今未完。《鏡週刊》今日披露，王永慶長子王文洋為了一筆1.1億元的遺產曝光，槓上三房李寶珠，認為她並無分配實權；這場1.1億元遺產的爭奪戰，實則牽動王永慶在海外的總資產6000億，若承認李寶珠有實質分配權，表示也能分得王的海外資產至少750億元，並非王文洋所樂見。

一筆渣打銀行的1.1億元存款，竟在王永慶過世4年後被存在戶頭，再度掀起王家遺產分配的長期爭奪戰。據悉，王永慶在過世後於國內申報的遺產為595億餘元，原以為風波平息的爭產戰再次掀起戰火，法院及銀行於2012年通知王家，王永慶還有一筆1.1億的存款放在渣打銀行的戶頭，王文洋才驚覺父親的遺產恐還有未知的數目，便以大房王月蘭的遺囑執行人向台北地院提告，地院家事法庭將在下月傳訊王永慶的9名子女，針對渣打銀行的1.1億遺產進行審理，以確認該筆存款如何分配。

這筆多出的遺產還驚動國稅局，因此祭出2千多萬的罰款，王家在訴訟後才獲免罰。渣打銀行在釐清後，確認這筆錢是王永慶生前為幫人貸款作為保證人的保證金，當初存入的8億餘元，如今還剩1.1億4,851萬餘元。王文洋為此開始積極追查父親在海外的6000億資產，並主張三房李寶珠無權分配，但三房女兒均認為，高院曾裁定李寶珠是王永慶的合法配偶，故李寶珠對王永慶的海內外遺產都有權分配，地院將在下月連同1.1億分配案開庭審理。