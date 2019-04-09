中裕新一代抗愛滋藥 啟動美國臨床

2019-04-09 20:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



中裕（4147）今（9）日公告，旗下開發的抗愛滋病毒感染之雙特異性單株抗體(TMB-Bispecific)，正式進入人體臨床一期試驗，預期明（2020）年完成。

TMB-Bispecific是中裕新藥第三代新型單株抗體藥物，該新穎抗體技術係由愛滋病專家何大一博士帶領的團隊的ADARC (Aaron DiamondAIDS Research Center）所研發。

中裕表示，該公司於2017年3月27日取得TMB-Bispecific治療領域全球獨家開發及行銷的所有權，另外，此次臨床試驗是由ADARC所主導及執行，相關臨床一期試驗數據將可作為中裕未來執行治療領域臨床二期試驗之重要依據。

此次臨床試驗代號為ABA-0101，以一個臨床一期劑量遞增試驗，用以評估雙特異性單株抗體10E8.4/iMab以靜脈給藥於HIV-1感染者(無盲性)、或皮下給藥於未感染者(有盲性保護與安慰劑控制)之安全性、藥物動力學、與抗病毒活性。

TMB-Bispecific臨床一期預計試驗人數至少60位，將在美國哥倫比亞醫學中心(CUMC)、美國奧蘭多免疫中心(OIC)執行臨床收案，該試驗的目的主要目的，是評估單劑靜脈滴注或皮下注射的10E8.4/iMab於HIV-1感染者與未感染者的安全性與耐受性，另外，也將觀察該藥物在人體內的狀況，還有對愛滋病毒的效果如何。