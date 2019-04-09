3月CPI年漲0.58％創五個月新高 雞蛋漲幅逾三成

2019-04-09 20:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



主計總處今（9）日公布3月消費者物價指數（CPI）年漲0.58％，創五個月新高，一撇外界日前的通縮疑慮；主計總處專門委員徐建中表示，主要受到蛋類、蔬菜、燃氣及油料費價格上漲所致。

徐建中說明，3月CPI若扣除蔬菜、水果，則年漲0.56％，再剔除能源後之總指數核心CPI漲亦漲0.47％，物價仍處於溫和穩定成長區間。

七大類中，以「食物類」漲1.44％最顯著，主因蛋類、蔬菜及乳類分別上漲所致，惟水果下跌抵銷部分漲幅；「醫藥保健類」也受到掛號費及部分藥品價格調漲，年漲1.05％。

另外，受到捷運車票、行動通訊費及行動電話分別下跌9.5％、6.2％及5.9％；徐建中說明，捷運車票為去年4月中開辦、電話通訊費499方案也是去年5月母親節活動推出，受到基期較高的因素，以致「交通及通訊類」項目跌0.7％，預計4、5月基期效果淡化，會終止明顯的跌勢。

行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資CPI年增2.4%，以雞蛋漲幅30.2％最高，徐健中表示，這段時間蛋價上漲，主因是蛋雞在去年823水災的損失，使蛋類供給減少，供需出現缺口而導致蛋價上漲；

徐健中指出，分析產地價格，3月25日產地價格為每台斤新台幣36.5元，26日至今已降至每台斤33.5元，可見3月底開始的雞蛋價格已出現回跌跡象，預期4月在農委會的努力下，蛋價漲幅有望趨於回穩。

至於衛生紙、面紙及紙巾3月年漲幅仍有12.96%，徐健中也說明，從去年4月起，廠商因應國際紙漿漲價而調漲售價，近一年皆持續維持一成左右的漲幅，預估4月基期循環結束後，衛生紙也可望收斂漲幅。

國際原油價格攀升至近五個月來高，若持續攀升是否會影響國內物價走向通膨，對此，徐建中說明，3月油料費年漲1.66％，且國內也有針對油價漲幅穩定機制，因此物價並不會直接受到國際油價走升的衝擊。