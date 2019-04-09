台糖投入循環經濟再下一城 智慧循環住宅將座落台南

2019-04-09 20:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



台糖公司率全台之首，將循環經濟理念導入「沙崙智慧綠能循環住宅園區」新建工程，並於今（9）日舉辦動土典禮，由台糖公司董事長黃育徵主持，台南市長黃偉哲、立法委員王定宇等人受邀出席，黃育徵指出，推動「循環、零廢棄建築」，是台灣營建產業重要里程碑，亦是一個嶄新的開始。

台糖將「循環經濟」的理念導入營建產業。沙崙智慧綠能循環住宅園區場址位於高鐵台南站特定區，是配合行政院推動沙崙綠能科學城政策，以創新思維及友善環境的開發態度，規劃一處可提供351戶安居住宅的園區。

台糖強調，該園區翻轉營建業現行的線性規劃設計模式，導入建材銀行、模組化及能資源等循環概念；結合綠色、低碳節能，建構資源永續宜居的住宅，採取「以租代售」，以使用權取代所有權的服務型商業模式等創新設計概念，預計在2020年底完工，其中的新設計、新標準、新工法、新會計法、新法規、新商業模式等將成為帶動台灣營造業推動循環建的領頭羊和催化劑。

台糖表示，投資循環經濟，也是推動政府5+2產業創新政策的重要投資。此外，台糖更啟動了許多循環經濟投資計畫，如屏東東海豐豬舍的重建，取代進口碳酸鈣的牡蠣殼廠，林業和畜牧業複合的場域，循環農業園區，全面LED燈具照明租賃及出版反轉地球暖化的書籍等都是轉型循環經濟的具體實踐。